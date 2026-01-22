Wikifarmer: Το πέρασμα από τη «Wikipedia του αγρότη» σε κοινοπραξία με την Τράπεζα Πειραιώς
Η σύσταση της FarmClick, το 51% της Wikifarmer, οι δικλείδες διακυβέρνησης και η διαδρομή μιας ελληνικής agri-tech από το marketplace στις υποδομές της αγροτικής παραγωγής
Από μια ψηφιακή «βιβλιοθήκη» γνώσης για αγρότες μέχρι τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας με συστημική τράπεζα, η διαδρομή της Wikifarmer συμπυκνώνει το πέρασμα μιας ελληνικής startup από το στάδιο της ιδέας σε εκείνο της θεσμικής ωρίμανσης.
Η εταιρεία που συνίδρυσαν ο Ηλίας Σούσης (αριστ. στη κεντρ. φωτ.), ο Πέτρος Σάγκος (δεξ. στη κεντρ. φωτ.), ο Χάρης Παριανός και στην οποία έχουν επενδύσει διεθνή venture funds και ιδιώτες επενδυτές, μεταξύ αυτών και ο γιος του ιδρυτή της IKEA, προχωρά τώρα στη σύσταση κοινοπραξίας με την Τράπεζα Πειραιώς, επεκτείνοντας ουσιαστικά τις δραστηριότητές της στην ψηφιακή αγορά γεωργικών εισροών και αγροτικών υπηρεσιών.
Η σύμπραξη αυτή παίρνει συγκεκριμένη μορφή με τη σύσταση της «FarmClick powered by Piraeus and Wikifarmer Α.Ε.», η οποία ιδρύθηκε χθες ως Ανώνυμη Εταιρεία, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,876 εκατ. ευρώ, πλήρως καταβεβλημένο. Στη μετοχική σύνθεση, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει ποσοστό 49%, ενώ η Wikifarmer Group Limited διατηρεί το 51%, διασφαλίζοντας τον έλεγχο του εγχειρήματος. Ως έδρα της νέας εταιρείας δηλώθηκε το Γαλάτσι, στην ίδια διεύθυνση όπου βρίσκεται και η έδρα της Wikifarmer.
