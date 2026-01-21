Σε δημοπρασία η θρυλική Ferrari F310B του Σουμάχερ: Το μονοθέσιο που έγινε επενδυτικό asset
Η δημοπρασία της εμβληματικής Ferrari F310B του Μίκαελ Σουμάχερ αναδεικνύει την αυξανόμενη επενδυτική αξία των ιστορικών μονοθεσίων, προσελκύοντας συλλέκτες και κεφάλαια με εκτιμώμενες τιμές που φτάνουν σε επίπεδα πολλών εκατομμυρίων
Σε μια εποχή που η συλλεκτική αξία των ιστορικών αυτοκινήτων εκτοξεύεται, μια από τις πιο εμβληματικές μηχανές της Formula 1 πρόκειται να προσελκύσει το ενδιαφέρον εμπόρων και επενδυτών. Η θρυλική Ferrari F310B με την οποία ο Μίκαελ Σουμάχερ αγωνίστηκε στις πίστες της δεκαετίας του ’90 μπαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s -στις 28 Ιανουαρίου, στο Παρίσι– δίνοντας την ευκαιρία σε συλλέκτες να αποκτήσουν ένα κομμάτι που δεν είναι απλώς ένα ιστορικό μονοθέσιο αλλά και σημαντικό κεφάλαιο επένδυσης.
Η συγκεκριμένη F310B δεν ήταν απλώς ένα αγωνιστικό όχημα∙ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πορείας της Scuderia Ferrari προς την κορυφή της Formula 1. Σχεδιασμένη για να διορθώσει τα αδυναμίες της προκάτοχης F310, η F310B συνδύαζε καινοτόμες αεροδυναμικές λύσεις με έναν πανίσχυρο κινητήρα, καθιστώντας την υποψήφια για υψηλές αποδόσεις συλλεκτικής αξίας. Η δημοπρασία της δεν αφορά μόνο ιστορικούς λάτρεις του σπορ, αλλά και επενδυτές που αξιολογούν την αξία τέτοιων αντικειμένων ως μακροπρόθεσμη τοποθέτηση κεφαλαίου.
