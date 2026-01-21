Σε δημοπρασία η θρυλική Ferrari F310B του Σουμάχερ: Το μονοθέσιο που έγινε επενδυτικό asset

Η δημοπρασία της εμβληματικής Ferrari F310B του Μίκαελ Σουμάχερ αναδεικνύει την αυξανόμενη επενδυτική αξία των ιστορικών μονοθεσίων, προσελκύοντας συλλέκτες και κεφάλαια με εκτιμώμενες τιμές που φτάνουν σε επίπεδα πολλών εκατομμυρίων