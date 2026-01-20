Νέες δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για Κρήτη, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα

Κλείσιμο

Εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης για την Κρήτη, τη Δυτική Ελλάδα και τη Στερεά Ελλάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, σύμφωνα με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων προγραμμάτων ανέρχεται σε 988 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.Στόχος των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, με αξιοποίηση εθνικών πόρων για την τόνωση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και την προώθηση της κοινωνικής προόδου.Αναλυτική κατανομή ανά ΠεριφέρειαΓια τη Δυτική Ελλάδα, ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 285 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,17% σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2021-2025).Με την υπερδέσμευση, οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι φθάνουν τα 370,5 εκατ. ευρώ.Η κατανομή έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 50,88%, Πολιτική Προστασία και Κλιματική Κρίση 19,44%, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 12,11%, Πράσινη Ανάπτυξη 7,40%, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα 5,51%, Υποστήριξη Προγραμμάτων 3,16%, Ψηφιακός Μετασχηματισμός 1,51%.Για τη Στερεά Ελλάδα, ο αρχικός προϋπολογισμός φτάνει τα 275 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 6,18% σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Με την υπερδέσμευση, οι διαθέσιμοι πόροι ανέρχονται στα 357,5 εκατ. ευρώ.Η κατανομή των κονδυλίων διαμορφώνεται ως εξής: Υποδομές και Μεταφορές 36%, Πολιτική Προστασία και Κλιματική Κρίση 20%, Πράσινη Ανάπτυξη 19%, Κοινωνική Συνοχή 15%, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα 4%, Διοικητική Υποστήριξη 4%.Για την Κρήτη, ο αρχικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 200 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 14,29% από την προηγούμενη περίοδο. Με την υπερδέσμευση, οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι φθάνουν τα 260 εκατ. ευρώ. Η κατανομή περιλαμβάνει: Υποδομές και Μεταφορές 35%, Πράσινη Ανάπτυξη 19%, Πολιτική Προστασία και Κλιματική Κρίση 17%, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα 14,5%, Κοινωνική Συνοχή 9,53%, Υποστήριξη Προγραμμάτων 3,55%, Ψηφιακός Μετασχηματισμός 1,42%.Στο προσεχές διάστημα αναμένεται η έγκριση αντίστοιχων προγραμμάτων και για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.