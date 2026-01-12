JPMorgan: Τα ελληνικά ομόλογα πέρασαν το τεστ σύγκλισης, σε φάση επανατοποθέτησης οι επενδυτές

Τα ελληνικά ομόλογα αντιμετωπίζονται πλέον ως τίτλοι που έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής τους αναβάθμισης - Διατηρούν τον ρόλο τους ως σταθερό, αλλά όχι πλέον «μονοδιάστατα ελκυστικό» εργαλείο στα χαρτοφυλάκια της ευρωζώνης