JPMorgan: Τα ελληνικά ομόλογα πέρασαν το τεστ σύγκλισης, σε φάση επανατοποθέτησης οι επενδυτές
Τα ελληνικά ομόλογα αντιμετωπίζονται πλέον ως τίτλοι που έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής τους αναβάθμισης - Διατηρούν τον ρόλο τους ως σταθερό, αλλά όχι πλέον «μονοδιάστατα ελκυστικό» εργαλείο στα χαρτοφυλάκια της ευρωζώνης
Σε μια αγορά όπου το βασικό ζητούμενο δεν είναι πλέον η ανάληψη ρίσκου αλλά η διαχείριση αποδόσεων, η JPMorgan επανατοποθετείται απέναντι στα ελληνικά κρατικά ομόλογα, αναγνωρίζοντας τη διαδρομή σύγκλισης που έχει ήδη διανυθεί. Στο τελευταίο Global Fixed Income Markets Weekly, ο αμερικανικός οίκος αποτυπώνει μια πιο προσεκτική στάση, συστήνοντας κατοχύρωση κερδών στη θέση overweight στο 10ετές ελληνικό ομόλογο έναντι της Ισπανίας, καθώς εκτιμά ότι το σχετικό πλεονέκτημα έχει σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί στις τιμές.
Η προσέγγιση αυτή δεν συνιστά αρνητική αναθεώρηση για την Ελλάδα, αλλά εντάσσεται σε μια συνολικότερη στρατηγική για την Ευρωζώνη, όπου η JPMorgan θεωρεί ότι απουσιάζουν οι καταλύτες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα, έντονη μεταβολή της καμπύλης αποδόσεων. Ο οίκος εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει σε στάση αναμονής στο άμεσο διάστημα, με τις αγορές να κινούνται περισσότερο εντός εύρους και με επίκεντρο τις στρατηγικές carry και σχετικής αξίας.
