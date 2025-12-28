Απάτες που έγραψαν ιστορία – Εταιρείες πυραμίδες και οικονομικές φούσκες
Απάτες που έγραψαν ιστορία – Εταιρείες πυραμίδες και οικονομικές φούσκες
Από την Ολλανδία του 17ου αιώνα έως την πρώτη απάτη πυραμίδα το 1920, οι οικονομικές φούσκες επανεμφανίζονται συνεχώς μέσα στα χρόνια
Η ιστορία των αγορών και της επιχειρηματικότητας δεν είναι μόνο μια αφήγηση προόδου, καινοτομίας και πλούτου. Είναι ταυτόχρονα μια διαχρονική καταγραφή αυταπατών, υπερβολών και μαζικής ψυχολογίας. Από τις τουλίπες του 17ου αιώνα έως τα κρυπτονομίσματα του 21ου, οι χρηματοοικονομικές φούσκες και τα “σχήματα Πόντσι” (εταιρείες πυραμίδες) επανεμφανίζονται με εντυπωσιακή συνέπεια, αλλάζοντας μόνο τη μορφή και τη γλώσσα τους. Κάθε εποχή πιστεύει ότι είναι πιο έξυπνη από την προηγούμενη, πιο ενημερωμένη, πιο θωρακισμένη απέναντι στην απάτη. Κι όμως, οι απάτες επιστρέφουν με σχεδόν μαθηματική ακρίβεια, αλλάζοντας μόνο ονόματα, εργαλεία και το αφήγημα.
