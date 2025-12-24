Χρυσός, ασήμι και πλατίνα σε ιστορικό ράλι: Τα κέρδη-ρεκόρ και οι προβλέψεις για τις τιμές

Ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά το επίπεδο των 4.500 δολαρίων - Το ασήμι έχει εκτιναχθεί κατά 150% και η πλατίνα κατά 160% φέτος