Χρυσός, ασήμι και πλατίνα σε ιστορικό ράλι: Τα κέρδη-ρεκόρ και οι προβλέψεις για τις τιμές
Ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά το επίπεδο των 4.500 δολαρίων - Το ασήμι έχει εκτιναχθεί κατά 150% και η πλατίνα κατά 160% φέτος
Νέο ρεκόρ κατέγραψε η τιμή του χρυσού, που έχει ενισχυθεί πάνω από 70% από την αρχή του έτους. Την ίδια ώρα, το ασήμι έχει εκτιναχθεί κατά 150%, με τα δύο πολύτιμα μέταλλα να οδεύουν προς την καλύτερη ετήσια επίδοσή τους από το 1979.
Συγκεκριμένα, ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία, το επίπεδο των 4.500 δολαρίων, καθώς η αγορά μοιάζει να ωθείται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους, ιδίως την κρίση των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, και την προοπτική προσεχών νέων μειώσεων των επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.
Το ισχυρό ράλι στηρίζεται στις αυξημένες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και στις σημαντικές εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs). Σύμφωνα με στοιχεία του World Gold Council, τα συνολικά αποθέματα χρυσού στα ETFs αυξήθηκαν κάθε μήνα φέτος, με μοναδική εξαίρεση τον Μάιο.
Οι επιθετικές κινήσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για την αναμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου —σε συνδυασμό με τις απειλές του προς την ανεξαρτησία της Fed— έδωσαν πρόσθετη ώθηση στο ανοδικό κύμα νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, οι επενδυτές στράφηκαν στο λεγόμενο «debasement trade», απομακρυνόμενοι από κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα στα οποία εκδίδονται, υπό τον φόβο ότι η αξία τους θα διαβρωθεί μεσοπρόθεσμα λόγω της εκρηκτικής αύξησης του δημόσιου χρέους.
