Τιμές ακινήτων: Ανόδου συνέχεια προβλέπει η ΤτΕ – Ζητά λιγότερη γραφειοκρατία

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποκλείει μείωση τιμών στην αγορά ακινήτων και εκτιμά επιβράδυνση του ανοδικού ρυθμού - Η Αττική θα χρειαστεί άμεσες επενδύσεις σε υποδομές