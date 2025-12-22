Τιμές ακινήτων: Ανόδου συνέχεια προβλέπει η ΤτΕ – Ζητά λιγότερη γραφειοκρατία
Η Τράπεζα της Ελλάδος αποκλείει μείωση τιμών στην αγορά ακινήτων και εκτιμά επιβράδυνση του ανοδικού ρυθμού - Η Αττική θα χρειαστεί άμεσες επενδύσεις σε υποδομές
Όποιος προσδοκά μείωση των τιμών των ακινήτων οικιστικών και μη μάλλον θα πρέπει να την ξεχάσει, αφού εκείνο που επισημαίνεται στην ενδιάμεση έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ είναι πως αναμένεται μόνον μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών.
Το δεύτερο καμπανάκι από την πλευρά της ΤτΕ είναι η γενικότερη απαίτηση για απλοποίηση των διαδικασιών μεταβιβάσεων και το τρίτο πως η οικιστική ανάπτυξη της Αττικής απαιτεί έργα υποδομής.
Το 2025 η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε να προσελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο το εγχώριο όσο και από το εξωτερικό, ειδικά για τους τομείς της κατοικίας, της φιλοξενίας, αλλά και των γραφείων υψηλών προδιαγραφών με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.
Οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν περαιτέρω αύξηση, η προσφορά ωστόσο νέων κατοικιών παρέμεινε περιορισμένη, καθώς η εκκίνηση νέων κατασκευαστικών έργων επηρεάστηκε από τις εκκρεμότητες στο ρυθμιστικό πλαίσιο και και το αυξημένο κόστος κατασκευής.
