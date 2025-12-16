Metlen: Τιμή στόχο 64 ευρώ δίνει η Morgan Stanley – Τα τρία σενάρια για τη μετοχή

Στο πλαίσιο του κλαδικού της report για τα μέταλλα ενόψει του 2026, η Morgan Stanley διατηρεί θετική στάση για τη Metlen, παρά τις στοχευμένες αναθεωρήσεις που ενσωματώνει στο μοντέλο αποτίμησης. Η τράπεζα προχωρά σε τεχνικές προσαρμογές τόσο στην τιμή στόχο όσο και στις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις, χωρίς ωστόσο να αλλάζει τη συνολική επενδυτική της άποψη για τη μετοχή.



Ειδικότερα, η Morgan Stanley μειώνει την τιμή στόχο για τη Metlen στα 64 ευρώ από 66 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα στοιχεία από την εμπορική ενημέρωση του τρίτου τριμήνου του 2025, τις επικαιροποιημένες παραδοχές για τις τιμές των μετάλλων, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και την προσαρμογή των προβλέψεων για το τέταρτο τρίμηνο. Η μείωση της τιμής στόχου χαρακτηρίζεται περιορισμένη και δεν συνοδεύεται από αλλαγή σύστασης, με τη μετοχή να παραμένει σε καθεστώς υπεραπόδοσης.



Οι αναθεωρήσεις επεκτείνονται και στις προβλέψεις κερδοφορίας. Για το 2025, η Morgan Stanley μειώνει την εκτίμηση για τα λειτουργικά κέρδη κατά περίπου 5%, στα 986 εκατ. ευρώ. Για το 2026, η προσαρμογή είναι οριακή, με μείωση της τάξης του 1% και τα λειτουργικά κέρδη να εκτιμώνται στα 1,25 δισ. ευρώ. Για το 2027, οι εκτιμήσεις παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες, στα 1,43 δισ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αλλαγές αφορούν κυρίως τη βραχυπρόθεσμη περίοδο.

