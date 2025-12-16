Prodea Investments AEEAΠ: Επενδύσεις ύψους 440 εκατ. ευρώ σε ξενοδοχεία και logistics
Prodea Investments AEEAΠ: Επενδύσεις ύψους 440 εκατ. ευρώ σε ξενοδοχεία και logistics

Τα επόμενα βήματα μετά τη διπλή συμφωνία του 1,3 δισ. ευρώ με το Yoda Group του Γιάννη Παπαλέκα και την Εθνική Τράπεζα

Δρομολογημένες επενδύσεις συνολικού ύψους 440 εκατ. ευρώ «τρέχει» ήδη η Prodea Investments AEEAΠ σε φιλοξενία και logistics, τους δύο τομείς όπου σκοπεύει να εστιάσει εφεξής η εταιρεία μετά τη διπλή συμφωνία συνολικού ύψους περί τα 1,3 δισ. ευρώ για την πώληση ακινήτων με το Yoda Group του Γιάννη Παπαλέκα και την Εθνική Τράπεζα. Μάλιστα, έχοντας ήδη το όχημα στον κλάδο της φιλοξενίας, την εταιρεία MHV, η μεγαλύτερη εγχώρια Επενδυτική Ακινήτων προχωρά και στη δημιουργία εξειδικευμένης πλατφόρμας στον τομέα των logistics με δεδομένες και τα νέα projects που έχει σε εξέλιξη.

Χθες η διοίκηση των Χριστόφορου Παπαχριστοφόρου και Αρη Καρυτινού μίλησαν εφ’ όλης της ύλης σε σχετική παρουσίαση για τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τα επόμενα βήματα για την ΑΕΕΑΠ. «Προχωρήσαμε το 2013 στην πρώτη επένδυση για την εξαγορά της τότε Εθνική Πανγαία από την Εθνική Τράπεζα, εν μέσω κρίσης, σε μία περίοδο που υπήρχαν τεράστια ρίσκα. Μετά από 12 χρόνια κι έχοντας πραγματοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια πολλές νέες αγορές ακινήτων, αναβαθμίσεις και συμφωνίες με μεγάλους μισθωτές, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό μας, προχωρήσαμε τώρα στις απο-επενδύσεις γιατί θεωρήσαμε ότι το χαρτοφυλάκιό μας είχε ωριμάσει αρκετά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαχριστοφόρου, πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου και εκ των βασικών μετόχων.

