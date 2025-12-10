Συνάντηση Εξάρχου με τον Πιτ Χέγκσεθ για τις ενεργειακές συμφωνίες ΗΠΑ – Ελλάδας
Η συνάντηση του επικεφαλής του ομίλου ΑΚΤΩΡ με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας αποτελεί μια ακόμη ένδειξη του αυξανόμενου ενδιαφέροντος της αμερικανικής κυβέρνησης για την ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα και τον ιδιωτικό της τομέα
Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ενεργειακό μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδας, καθώς οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Ουάσινγκτον δείχνουν ότι η συμφωνία του Νοεμβρίου ανάμεσα στη Venture Global και την Atlantic See LNG Trade SA (κοινοπραξία Aktor και ΔΕΠΑ) όχι μόνο θα διευρυνθεί, αλλά και θα αποτελέσει τον πυρήνα ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού.
Όπως αναφέρει το Hellas Journal, οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο, με τη συμμετοχή κορυφαίων συνεργατών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που χειρίζονται ενεργειακά ζητήματα. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε ο επικεφαλής του ομίλου ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Εξάρχου, συνοδευόμενος από στενούς συνεργάτες του.
