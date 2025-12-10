Έρχεται νέο επίδομα ανεργίας €1.295: Ποιοι θα ωφεληθούν και πώς γίνεται η αίτηση
Από την 1η Απριλίου 2026 εφαρμόζεται καθολικά το νέο επίδομα ανεργίας, με ποσό που εξαρτάται από μισθό και έτη ασφάλισης, κίνητρα επανένταξης και πρόσθετες παροχές για οικογένειες
Από την 1η Απριλίου 2026 τίθεται σε πλήρη ισχύ το νέο, συνολικό μοντέλο επιδόματος ανεργίας, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή. Το ποσό της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται ανάλογα με τον προηγούμενο μισθό και τα έτη ασφάλισης του δικαιούχου, ξεκινώντας υψηλότερο στην αρχή και μειούμενο προοδευτικά με την πάροδο των μηνών, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της Απογευματινής της Κυριακής. Η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης θα φτάνει έως και 24 μήνες.
Το νέο σύστημα προβλέπει ισχυρά κίνητρα για ταχύτερη επιστροφή στην εργασία: όσοι απορρίπτουν τρεις προτάσεις απασχόλησης από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης θα χάνουν το δικαίωμα στο επίδομα. Παράλληλα, ενσωματώνονται πρόσθετες παροχές, όπως δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και προσαυξήσεις για παιδιά και για μονογονεϊκές οικογένειες.
Με την εφαρμογή του νέου πλαισίου, τα έτη εργασίας και οι καταβληθείσες εισφορές συνδέονται άμεσα με το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, καθιστώντας το μοντέλο πιο δίκαιο, ανταποδοτικό και προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, περίπου 12.500 άνεργοι έχουν ήδη στηριχθεί από την πιλοτική φάση, με το 25% να επανεντάσσεται γρήγορα στην αγορά εργασίας.
Το υπουργείο Εργασίας υπογραμμίζει ότι το νέο επίδομα φιλοδοξεί να είναι απλό στη λειτουργία του, πιο δίκαιο στην κατανομή του και ευθυγραμμισμένο με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, αντικαθιστώντας το παλαιό ενιαίο σύστημα που δεν λάμβανε υπόψη μισθολογικές διαφορές και χρόνια προϋπηρεσίας.
