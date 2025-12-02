Έρχεται επίδομα 400 ευρώ για άνεργους ναυτικούς, πώς θα τα λάβουν
Έρχεται επίδομα 400 ευρώ για άνεργους ναυτικούς, πώς θα τα λάβουν
Αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ναυτικών που βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας
Οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ θα λάβουν αυτά τα Χριστούγεννα οι άνεργοι ναυτικοί, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Ειδικότερα, το συγκεκριμένο επίδομα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ναυτικών που βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας και στοχεύει στην ενίσχυσή τους ενόψει της εορταστικής περιόδου.
Όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα 400 ευρώ, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας. Η καταβολή του ποσού θα πραγματοποιείται σταδιακά, στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Βασικές κατηγορίες δικαιούχωνΓια να λάβει κάποιος το επίδομα, πρέπει να πληροί μία από τις εξής προϋποθέσεις θαλάσσιας υπηρεσίας:
πάνω από 5 έτη υπηρεσίας και τουλάχιστον 10 μήνες την τελευταία τριετία, ή
τουλάχιστον 20 μήνες υπηρεσίας την τελευταία πενταετία.
Παράλληλα, το διάστημα ανεργίας έως τις 25 Δεκεμβρίου 2025 πρέπει να κυμαίνεται από 30 ημέρες έως 24 μήνες.
Ειδικές κατηγορίεςΤο επίδομα καταβάλλεται επίσης:
σε ναυτικούς με χρόνιες παθήσεις, που διαθέτουν 5ετή υπηρεσία και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (ΑΜΚΑ, εκκαθαριστικό, πιστοποίηση ΚΕΠΑ),
σε όσους απολύθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τις 25/06/2025, έχοντας τουλάχιστον 2 χρόνια υπηρεσίας,
σε ναυτικούς που είχαν λάβει επιδότηση βάσει Π.Δ. 228/1998 για τουλάχιστον 2 μήνες μετά τις 25 Δεκεμβρίου 2024.
