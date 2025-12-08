Tsakos Energy Navigation: Τιμήθηκε με το Greek Shipping Award «Deal of the Year»
Tsakos Energy Navigation: Τιμήθηκε με το Greek Shipping Award «Deal of the Year»
Η παραγγελία εννέα DP2 Suezmax Shuttle Tankers με 15ετή συμβόλαια για την Petrobras χαρίζει στην TEN την κορυφαία διάκριση της χρονιάς στα Lloyd’s List Greek Shipping Awards
Μία από τις πιο ηχηρές και πολυσυζητημένες στιγμές των φετινών Lloyd’s List Greek Shipping Awards ήταν η βράβευση της Tsakos Energy Navigation (TEN) με το “Deal of the Year Award”, επιβραβεύοντας μια συμφωνία που ήδη χαρακτηρίζεται ως σταθμός για την ελληνική και διεθνή ναυτιλία.
Η TEN τιμήθηκε για την παραγγελία ναυπήγησης εννέα δεξαμενόπλοιων τύπου DP2 Suezmax Shuttle, τα οποία θα απασχολούνται με 15ετή συμβόλαια από την Petrobras Transporte S.A. Η συμφωνία αυτή ενισχύει θεαματικά τη θέση της εταιρείας στη Βραζιλία και την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους shuttle tanker operators παγκοσμίως.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Παναγιώτης Νίκ. Τσάκος εξέφρασε την τιμή και τη συγκίνησή του εκ μέρους της οικογένειας και ολόκληρου του οργανισμού: «Εκ μέρους της οικογένειας Τσάκου και ολόκληρης της εταιρείας μας, είναι πραγματικά τιμή να λαμβάνω το φετινό βραβείο Deal of the Year.»
