Ανακάμπτει το Bitcoin, πάνω από τα $90.000 μετά το σοκ της Δευτέρας
Η αγορά παίρνει ανάσα μετά τη σφοδρή διόρθωση, αλλά οι δείκτες ρίσκου και το κλίμα «ακραίου φόβου» δείχνουν ότι η ανοδική αντίδραση παραμένει εύθραυστη
To Bitcoin πέρασε ξανά το όριο των 90.000 δολαρίων, σε μια απότομη αντίδραση ανόδου που ήρθε μετά τη σφοδρή διόρθωση της Δευτέρας, η οποία εξαφάνισε σχεδόν 1 δισ. δολάρια και αιφνιδίασε τη Wall Street. Η αγορά πήρε μια ανάσα, αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν πως το κλίμα παραμένει εύθραυστο, με ενδείξεις στρες σε όλο το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων.
Το Bitcoin ενισχύθηκε έως και 6,8%, αγγίζοντας τα 92.323 δολάρια, ενώ το Ether σημείωσε άλμα άνω του 8%, περνώντας ξανά πάνω από τα 3.000 δολάρια. Πιο μικρά tokens όπως Cardano, Solana και Chainlink κατέγραψαν άνοδο άνω του 10%.
Οι traders απέδωσαν την αντίδραση σε ένα κύμα θετικών ειδήσεων: ο επικεφαλής τής SEC, Πολ Άντκινς, μίλησε για επικείμενη παρουσίαση μέτρων που θα στηρίζουν μια «εξαίρεση καινοτομίας» για εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, ενώ η Vanguard ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει διαπραγμάτευση ETFs και αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν κυρίως σε crypto.
