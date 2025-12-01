ΑΑΔΕ: Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές δηλώσεις για την επιστροφή ενοικίου

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026