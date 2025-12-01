Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα την πάρετε ολόκληρη - Βήμα-βήμα η διαδικασία στο Ε1
Τι διορθώνεται, πώς επανυπολογίζεται η ενίσχυση, ποιες ημερομηνίες «κλειδώνουν» τις πληρωμές
Από αυτή την εβδομάδα ενεργοποιείται η κρίσιμη δυνατότητα για τους μισθωτές να διορθώσουν τα στοιχεία της φορολογικής τους δήλωσης και να λάβουν ολόκληρη την επιστροφή ενοικίου που δικαιούνται. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ επισημαίνουν ότι οι αυτόματες καταβολές που έγιναν βασίστηκαν αποκλειστικά στα ποσά που είχαν δηλωθεί στο Ε1 για το φορολογικό έτος 2024.
Υπολογίζεται ότι μόλις το 1% των δυνητικών δικαιούχων εντοπίζουν πρόβλημα στο Ε1, περίπου 9.000 φορολογούμενοι, και θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να λάβουν την επιδότηση που δικαιούνται.
Σε περιπτώσεις όπου δηλώθηκαν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία, το καταβληθέν ποσό ήταν αντίστοιχα μικρότερο. Για τον λόγο αυτό, ο υπουργός Εθνικής Οικονομιας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε την δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να αποδοθεί στους δικαιούχους το ποσό που πραγματικά τους αναλογεί.
Η ενίσχυση υπολογίζεται αυστηρά ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε1. Αυτό σημαίνει ότι στο Ε1 πρέπει να αναγράφεται το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για ενοίκιο σε όλο το έτος, όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Η λάθος αυτή πρακτική –να δηλώνεται το μηνιαίο ποσό αντί του ετήσιου– ήταν από τις πιο συχνές αιτίες που οδήγησαν σε μειωμένες καταβολές. Οι ενοικιαστές που είχαν μισθώσει κατοικία μόνο για λίγους μήνες του 2024 ή είχαν μοιράσει το ενοίκιο με άλλους αντισυμβαλλόμενους στο μισθωτήριο, είδαν επίσης ποσά χαμηλότερα από τις προσδοκίες τους, καθώς το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ήταν αντικειμενικά μικρότερο.
Η διόρθωση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του myAADE. Οι φορολογούμενοι συνδέονται, ανοίγουν τη δήλωση του φορολογικού έτους 2024 και επιλέγουν την υποβολή τροποποιητικής. Στη συνέχεια μεταβαίνουν στους κωδικούς 811–816 για την κύρια κατοικία και 817–822 για τη φοιτητική κατοικία τέκνων. Εκεί πρέπει να ελέγξουν αν έχει γραφτεί το πραγματικό ετήσιο ποσό που καταβλήθηκε για το ενοίκιο. Εφόσον υπάρχει απόκλιση, το ποσό διορθώνεται, αποθηκεύεται και η δήλωση υποβάλλεται κανονικά. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται άμεσα το σύστημα για να επανυπολογίσει την ενίσχυση.
Ακολουθεί η διασταύρωση των στοιχείων με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή. Σε περίπτωση διαφορών, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ μισθωτηρίου και δήλωσης του ιδιοκτήτη, ώστε να εφαρμοστεί η πιο ευνοϊκή βάση υπολογισμού για τον μισθωτή. Ωστόσο, η ενίσχυση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το 1/12 της δαπάνης που ο ίδιος ο μισθωτής έχει δηλώσει στο Ε1. Γι’ αυτό η ορθή καταχώριση της ετήσιας δαπάνης αποτελεί βασική προϋπόθεση.
Οι ημερομηνίες που ακολουθούν είναι καθοριστικές. Τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε καταβολή της πρόσθετης ενίσχυσης έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Όσες δηλώσεις υποβληθούν από τις 13 έως και τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Επιπλέον, όσοι δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ πρέπει να το κάνουν άμεσα, καθώς χωρίς καταχωρισμένο λογαριασμό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η καταβολή.
Τα στοιχεία των πληρωμών δείχνουν ότι η πλειονότητα των δικαιούχων (78,5%) έλαβε σημαντικά ποσά, ωστόσο ένα 3,9% είδε ενίσχυση έως 30 ευρώ και ένα 17,6% μεταξύ 30 και 100 ευρώ. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, η αιτία ήταν η ελλιπής δήλωση ενοικίου στο Ε1 ή η κατοίκηση για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στη χρονιά. Εντοπίστηκαν επίσης ακραίες περιπτώσεις δηλωθέντων ποσών, όπως ενοίκια των 5 ή 10 ευρώ τον μήνα σε περιοχές όπως Αιγάλεω, Ίλιον, Άγιος Δημήτριος, Χαλάνδρι και Νέα Κυδωνία Χανίων, τα οποία συνέβαλαν φυσιολογικά στις πολύ χαμηλές ενισχύσεις.
Για όσους έχουν πιο σύνθετες περιπτώσεις, υπάρχει δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών έως τις 31 Δεκεμβρίου, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE. Παράλληλα, από τις 2 Δεκεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για εξειδικευμένες διευκρινίσεις και υποστήριξη.
