Ευλογιά: Η ώρα της εξειδίκευσης για την έκτακτη στήριξη στους κτηνοτρόφους

Η κρίση της ευλογιάς φέρνει άμεση κρατική παρέμβαση, καθώς η κυβέρνηση προχωρά σε στοχευμένη ενίσχυση των κτηνοτρόφων με μικτό σύστημα υπολογισμού αποζημιώσεων, ώστε να αναπληρωθεί ρεαλιστικά το εισόδημα που χάθηκε