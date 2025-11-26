Ευλογιά: Η ώρα της εξειδίκευσης για την έκτακτη στήριξη στους κτηνοτρόφους
Ευλογιά: Η ώρα της εξειδίκευσης για την έκτακτη στήριξη στους κτηνοτρόφους
Η κρίση της ευλογιάς φέρνει άμεση κρατική παρέμβαση, καθώς η κυβέρνηση προχωρά σε στοχευμένη ενίσχυση των κτηνοτρόφων με μικτό σύστημα υπολογισμού αποζημιώσεων, ώστε να αναπληρωθεί ρεαλιστικά το εισόδημα που χάθηκε
Το ρολόι της κυβέρνησης, συντονίζεται με την ώρα των ανακοινώσεων της έκτακτης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους. Οι πληροφορίες του newmoney, συγκλίνουν στο ότι το πιθανότερο, εντός της ημέρας, αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση της στήριξης, για την αναπλήρωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, που αναγκάστηκαν – λόγω της ευλογιάς -να θανατώσουν τα κοπάδια τους.
Τα τελευταία 24ωρα, στο τρίγωνο Αμαλίας – Νίκης και Πλατείας Βάθη, προσέλαβαν πυρετώδη χαρακτήρα. Βασικό ζητούμενο, το μοντέλο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί ο υπολογισμός των αποζημιώσεων, μαζί με το δημοσιονομικό αποτύπωμα τους.
Οι back2back, συζητήσεις της Δευτέρας, βέβαια, έγιναν με φόντο και τα νεότερα, καλά στοιχεία από την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τα θανατωμένα ζώα θα είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, αλλά ταυτόχρονος στόχος είναι «να στηριχθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι».
Ταυτόχρονα, οι πληροφορίες του newmoney, αναφέρουν ότι φαίνεται να έχει επιλεγεί ένα μικτό σύστημα, για τον τρόπο προσδιορισμού του ποσού της στήριξης. Δηλαδή, να λαμβάνεται υπόψιν, ως ένας ιδιότυπος αλγόριθμος, τα στοιχεία που αφορούν στα δηλωμένα έσοδα, όσο και τα δεδομένα του δηλωθέντος ΦΠΑ, στις χρήσεις πριν ενσκήψει η υγειονομική κρίσης της ευλογιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Τα τελευταία 24ωρα, στο τρίγωνο Αμαλίας – Νίκης και Πλατείας Βάθη, προσέλαβαν πυρετώδη χαρακτήρα. Βασικό ζητούμενο, το μοντέλο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί ο υπολογισμός των αποζημιώσεων, μαζί με το δημοσιονομικό αποτύπωμα τους.
Οι back2back, συζητήσεις της Δευτέρας, βέβαια, έγιναν με φόντο και τα νεότερα, καλά στοιχεία από την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τα θανατωμένα ζώα θα είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, αλλά ταυτόχρονος στόχος είναι «να στηριχθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι».
Το μοντέλοΌπως πληροφορείται το newmoney, ως επικρατέστερη εμφανίζεται η πρόταση που είχε κατατεθεί από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Με βάση αυτήν, το τελικό κόστος για τη χρηματοδότηση του βοηθήματος προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους, αναμένεται να ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Ταυτόχρονα, οι πληροφορίες του newmoney, αναφέρουν ότι φαίνεται να έχει επιλεγεί ένα μικτό σύστημα, για τον τρόπο προσδιορισμού του ποσού της στήριξης. Δηλαδή, να λαμβάνεται υπόψιν, ως ένας ιδιότυπος αλγόριθμος, τα στοιχεία που αφορούν στα δηλωμένα έσοδα, όσο και τα δεδομένα του δηλωθέντος ΦΠΑ, στις χρήσεις πριν ενσκήψει η υγειονομική κρίσης της ευλογιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα