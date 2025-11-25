Ξεπερνούν το 2 δισ. οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο της Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε βιβλίο εγγραφών για πράσινο ομόλογο senior preffered variable ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο έλαβε αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, με στόχο τη χρηματοδότηση ή και την αναχρηματοδότηση αντιστοίχων στοιχείων ενεργητικού