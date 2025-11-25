Ξεπερνούν το 2 δισ. οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο της Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε βιβλίο εγγραφών για πράσινο ομόλογο senior preffered variable ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο έλαβε αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, με στόχο τη χρηματοδότηση ή και την αναχρηματοδότηση αντιστοίχων στοιχείων ενεργητικού
Πάνω από 2 δισ. ευρώ συγκεντρώνει μέχρι στιγμή το βιβλίο της Τράπεζας Πειραιώς για το νέο Green Bond.
Η Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε βιβλίο εγγραφών για πράσινο ομόλογο senior preffered variable ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο έλαβε αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, με στόχο τη χρηματοδότηση ή και την αναχρηματοδότηση αντιστοίχων στοιχείων ενεργητικού.
Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι Barclays, Bofa, Commerzbank CA- CIB, Deutsche Bank ΙΜΙ- Intesa Sao Paolo. Tο ομόλογο είναι εξαετές και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου του 2031. Η εκτίμηση του επιτοκίου τοποθετείται στο 3,5%.
Η τράπεζα είχε εκδώσει πράσινο ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,140%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών το Μάιο του 2025.
