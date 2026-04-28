Allwyn: Η Citi προσαρμόζει την τιμή-στόχο στα €13,10, αναγνωρίζει το στρατηγικό story
Citi Allwyn

Allwyn: Η Citi προσαρμόζει την τιμή-στόχο στα €13,10, αναγνωρίζει το στρατηγικό story

H περίπτωση της Allwyn είναι πλέον πρωτίστως ζήτημα εκτέλεσης και λιγότερο απλής αποτίμησης, σύμφωνα με τη Citi - Διατηρεί την ουδέτερη σύσταση

Allwyn: Η Citi προσαρμόζει την τιμή-στόχο στα €13,10, αναγνωρίζει το στρατηγικό story
Νίκος Μελαχροινός
Η συγχώνευση ΟΠΑΠ-Allwyn αλλάζει ριζικά την επενδυτική ταυτότητα της εισηγμένης, όμως η Citi θεωρεί ότι η νέα ιστορία ανάπτυξης συνοδεύεται από αυξημένους κινδύνους και αποτίμηση που δεν αφήνει πολλά περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί την ουδέτερη σύσταση και μειώνει την τιμή-στόχο στα €13,10 (πριν την προσαρμογή ήταν στα €19,10), εκτιμώντας ότι η αγορά ήδη ενσωματώνει μεγάλο μέρος των θετικών προσδοκιών.

Η νέα τιμή-στόχος αποτυπώνει τη βαθιά αλλαγή στις παραδοχές του οίκου μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Όπως σημειώνει η Citi, ο παλιός ΟΠΑΠ, που λειτουργούσε ως προβλέψιμος ηγέτης σε μία ώριμη αγορά με υψηλές ταμειακές ροές και ισχυρή μερισματική απόδοση, αντικαθίσταται πλέον από έναν πιο σύνθετο διεθνή όμιλο, με σαφώς μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και υψηλότερο λειτουργικό και χρηματοοικονομικό ρίσκο.

Νίκος Μελαχροινός
