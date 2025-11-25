Νέο πράσινο ομόλογο από την Τράπεζα Πειραιώς
Νέο πράσινο ομόλογο από την Τράπεζα Πειραιώς

Tο ομόλογο είναι εξαετές και η εκτίμηση του επιτοκίου τοποθετείται στο 3,5% - Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ

Βιβλίο άνοιξε η Τράπεζα Πειραιώς για πράσινο ομόλογο senior preffered variable ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο έλαβε αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, με στόχο τη χρηματοδότηση ή και την αναχρηματοδότηση αντιστοίχων στοιχείων ενεργητικού.

Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι Barclays, Bofa, Commerzbank CA- CIB, Deutsche Bank ΙΜΙ- Intesa Sao Paolo.

Tο ομόλογο είναι εξαετές και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου του 2031. Η εκτίμηση του επιτοκίου τοποθετείται στο 3,5%.

Πηγή: newmoney.gr

