Νέο πράσινο ομόλογο από την Τράπεζα Πειραιώς
Tο ομόλογο είναι εξαετές και η εκτίμηση του επιτοκίου τοποθετείται στο 3,5% - Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ
Βιβλίο άνοιξε η Τράπεζα Πειραιώς για πράσινο ομόλογο senior preffered variable ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο έλαβε αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, με στόχο τη χρηματοδότηση ή και την αναχρηματοδότηση αντιστοίχων στοιχείων ενεργητικού.
Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι Barclays, Bofa, Commerzbank CA- CIB, Deutsche Bank ΙΜΙ- Intesa Sao Paolo.
Tο ομόλογο είναι εξαετές και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου του 2031. Η εκτίμηση του επιτοκίου τοποθετείται στο 3,5%.
