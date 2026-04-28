Η θρυλική Αμερικανίδα σπρίντερ Άλισον Φέλιξ θέλει να επιστρέψει στην ενεργό δράση στα 40 της και στοχεύει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες

Allyson Felix spoke with FOS last month about the positive impact the 2028 Olympics will have on her hometown of LA.



Now she's announcing her comeback as she aims to make her sixth Olympic Games at the age of 42.



Allyson Felix announced she is coming out retirement at the age of 40 with an aim to compete in the 2028 Olympic Games 🙌



Η 40χρονη πρώην αθλήτρια Άλισον Φέλιξ στοχεύει στην επιστροφή στην ενεργό δράση ύστερα από 4 χρόνια.Η Φέλιξ, σταμάτησε από τη ενεργό δράση όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της και μετά από μια τετραετία δηλώνει πανέτοιμη.«Ξέρετε, σε αυτή την ηλικία, μάλλον θα έπρεπε να μένω σπίτι και να φροντίζω τα παιδιά μου. Και γιατί όχι να μην επιστρέψω; είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό TIME.Η Φέλιξ έχει κερδίσει 11 ολυμπιακά μετάλλια - τα περισσότερα από οποιαδήποτε γυναίκα στον στίβο - και έχει ένα ρεκόρ 20 μεταλλίων από παγκόσμια πρωταθλήματα.Είναι επτά φορές πρώτη ολυμπιονίκης, με έξι στις σκυταλοδρομίες και το μοναδικό της χρυσό ατομικό μετάλλιο στα 200 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.Πριν αποσυρθεί το 2022, έγινε ένθερμη υποστηρίκτρια των αθλητριών που γίνονται μητέρες και θέλουν να συνεχίσουν την καριέρα τους.Η Φέλιξ, η οποία εξασφάλισε μια θέση στην Επιτροπή Αθλητών της ΔΟΕ μετά τη συνταξιοδότησή της, έχει δύο παιδιά -- την 7χρονη Κάμριν και τον 2χρονο Τρέι.Δήλωσε ότι αναμένει να ξεκινήσει προπονήσεις με τον προπονητή της, Μπόμπι Κέρσι, τον Οκτώβριο με στόχο να αγωνιστεί το 2027 στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Πεκίνο.

Φυσικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στην πόλη της ένα χρόνο αργότερα θα είναι και ο μεγάλος στόχος για να επιστρέψει μπροστά στο κοινό που την αγάπησε.



«Καταλαβαίνω απόλυτα το άτομο που μένει για πολύ καιρό και σκέφτεται, "Τι κάνει;"», είπε η Φέλιξ. «Ξέρω, στα 40 μου, δεν είμαι στο απόγειό μου. Δεν έχω ψευδαισθήσεις γι' αυτό. Είμαι πολύ σαφής για το τι είμαι και τι θέλω να δω από τον εαυτό μου. Και ελπίζω να το βλέπουν έτσι και οι φίλοι του αθλήματος μας».