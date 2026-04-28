Βίντεο: Ο Έντρικ αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει με τη σύζυγο του Γκαμπριέλι Μιράντα
Μοναδικές στιγμές ζει ο Βραζιλιάνος άσος δανεικός από τη Ρεάλ στη Λυών που περιμένει το πρώτο του παιδί και κάνει μια εξαιρετική σεζόν στη Γαλλία

Δύο εβδομάδες μετά την αποκάλυψη, πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ο Έντρικ και η σύζυγος του Γκαμπριέλι Μιράντα προχώρησαν σε μία ακόμα.

Αυτή δεν ήταν άλλη από το φύλο του μωρού που περιμένουν, η οποία έγινε με έναν άκρως εντυπωσιακό και συγκινητικό τρόπο.


Ο 19χρονος παίκτης της Λυών (δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης) και η 23χρονη καλλονή, μαζί με λίγους και εκλεκτούς φίλους, βρέθηκαν μπροστά από ένα τεράστιο κλειστό κουτί, το οποίο ήταν γεμάτο με μπαλόνια.

Το χρώμα τους ήταν άγνωστο σε όλους και η αγωνία μέχρι να το ανοίξουν ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα τους.

Μόλις οι δυο τους άνοιξαν το κουτί και εμφανίστηκαν δεκάδες μπλε μπαλόνια, έσπευσαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου γεμάτοι ενθουσιασμό και χαμόγελα, για το αγοράκι που περιμένουν.

Το 23χρονο μοντέλο δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρια του ενώ ένα μεγάλο φιλί του συζύγου στην φουσκωμένη κοιλιά, ήταν μία χειρονομία που συγκίνησε τους πάντες. Αμέσως μετά κράτησαν μαζί τα δεμένα μπαλόνια και τα άφησαν ελεύθερα στον ουρανό. 


Το βίντεο που ανέβασε η Γκαμπριέλι στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram συνοδευόταν από το τραγούδι του Τζάστιν Μπίμπερ:

Everything Hallelujah, ενώ η φράση: «Τα παιδιά είναι μία ευλογία και μία ανταμοιβή από τον Κύριο» που βρισκόταν στο κέντρο της ανάρτησης, την έκανε ακόμα πιο ιδιαίτερη.

Διανύοντας μία φορμαρισμένη χρονιά στη Λυών, περιμένοντας το πρώτο του παιδί και μετρώντας αντίστροφα για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι, χωρίς αμφιβολία ο Έντρικ διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής του.

