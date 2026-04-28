Alpha Bank: Προχωρά στην έκδοση Senior Preferred Green ομολόγου διάρκειας 6 ετών ύψους €500 εκατ.
Alpha Bank: Προχωρά στην έκδοση Senior Preferred Green ομολόγου διάρκειας 6 ετών ύψους €500 εκατ.
Η έκδοση του ομολόγου που έχει δυνατότητα ανάκλησης τα 5 έτη αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική της Τράπεζας για βιώσιμη χρηματοδότηση και διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων
Η Alpha Bank προχωρά, στο πλαίσιο του ευρύτερου πλάνου χρηματοδότησής της, σε νέα συναλλαγή στις διεθνείς αγορές, με την έκδοση Senior Preferred Green ομολόγου διάρκειας 6 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6NC5).
Το προσδοκώμενο μέγεθος της έκδοσης διαμορφώνεται περί τα €500 εκατ., ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της Τράπεζας για βιώσιμη χρηματοδότηση και διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων.
Τη συναλλαγή συντονίζουν ως Joint Bookrunners οι επενδυτικές τράπεζες AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura.
Το προσδοκώμενο μέγεθος της έκδοσης διαμορφώνεται περί τα €500 εκατ., ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της Τράπεζας για βιώσιμη χρηματοδότηση και διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων.
Τη συναλλαγή συντονίζουν ως Joint Bookrunners οι επενδυτικές τράπεζες AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura.
