«Θα με λέτε Πρόεδρο»: Το succession plan Ταμβακάκη στην EOS και το Fund III των 300+ εκατ.
Ο managing partner της EOS ανοίγει τον δρόμο στη νέα γενιά, αναβαθμίζει τον στόχο για το τρίτο fund και περιγράφει μια εταιρεία που θέλει να φτάσει το 1 δισ. ευρώ υπό διαχείριση
Τόπο στη νέα γενιά της EOS Capital ετοιμάζεται να δώσει ο Απόστολος Ταμβακάκης την ώρα που ανεβάζει τον πήχη για το τρίτο fund που ετοιμάζει, πάνω απ’ τα 300 εκατ. ευρώ ενώ οραματίζεται μία private equity firm που θα σπάσει το όριο του 1 δισ ευρώ.
O managing partner της EOS Capital Partners προσκληθείς να συμμετέχει στο συνέδριο CEO Initiative που διοργάνωσε χθες το Fortune, μίλησε καθαρά για την ανάγκη να φύγει η αγορά από την προσωποποίηση των επενδυτικών σχημάτων και να δοθεί πραγματικός χώρος στη νέα γενιά στελεχών, ανακοινώνοντας ότι ο ίδιος ετοιμάζεται να αλλάξει ρόλο.
«Είναι λάθος να λέγεται ότι είναι το fund του Α ή του Β… Υπάρχουν πίσω από κάθε έναν τουλάχιστον δύο, τρεις, τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να το κάνουν. Και νομίζω ότι πρέπει να τους δοθεί πολύ σύντομα – τουλάχιστον εγώ θα το κάνω – η ευκαιρία να αναδειχθούν», σημείωσε ο κ. Ταμβακάκης. Και πρόσθεσε: «Σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα θα με λέτε “Πρόεδρο” και όχι πλέον “managing partner”… σαν ένδειξη ότι πρέπει να δώσεις χώρο στους καινούργιους ανθρώπους… Η καινούργια γενιά είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».
