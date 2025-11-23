Επίδομα 250 ευρώ: Σε έξι ημέρες η πληρωμή

Οι δικαιούχοι

Με τι κριτήρια πληρώνεται το επίδομα 250 ευρώ

Δικαιούχοι είναι οιπου έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και λαμβάνουν κύρια σύνταξη (όχι προσωρινή) τον Σεπτέμβριο 2025.Σε διαφορετική περίπτωση οι κατηγορίες αυτές των συνταξιούχων γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ από την επόμενη χρονιά. Π.χ. Αν για έναν συνταξιούχο, που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, έχει βγει εντολή για προσωρινή σύνταξη τον Οκτώβριο, τότε δεν δικαιούται το συγκεκριμένο οικονομικό βοήθημα πριν από τα Χριστούγεννα.Δικαιούχοι είναι επίσης:υπερήλικοι, δηλαδή άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω που δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα ένσημα και επομένως δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΦΚΑ.-Όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, ακόμα και όταν ξεπερνούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.Ακολουθούν αναλυτικά τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί για το επίδομα 250 ευρώ και την πληρωμή:-Ετήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ (άγαμοι)-Ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ (έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης)