Επίδομα 250 ευρώ: Σε έξι ημέρες η πληρωμή
Πλησιάζει η ώρα της πληρωμής του επιδόματος των 250 ευρώ στους δικαιούχους - Την ερχόμενη Παρασκευή η καταβολή του, ποιοι δεν θα το πάρουν
Έξι ημέρες απομένουν για την πληρωμή του επιδόματος των 250 ευρώ, αφού η καταβολή του θα γίνει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, όπου καταβάλλονται και οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2025, όπως και η επιστροφή ενοικίου, μέτρο που ενεργοποιείται για πρώτη φορά φέτος και θα έχει ετήσιο χαρακτήρα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ.
-Εισόδημα έως 14.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά
-Εισόδημα έως 26.000 ευρώ για έγγαμους
-Αντίστοιχα όρια ακίνητης περιουσίας: έως 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ
-Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι δεν θα το πάρουν
Τον Νοέμβριο του 2025 δεν θα λάβουν το επίδομα οι κάτωθι κατηγορίες:
-Συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύρια σύνταξη και δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως 31/12/2024
-Όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά», η οποία ανεβάζει το ετήσιο εισόδημα
-Συνταξιούχοι που εργάζονται, καθώς το επιπλέον εισόδημα υπολογίζεται στο συνολικό
-Όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, αφού προσμετρώνται στο ετήσιο εισόδημα
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνταιΓια να χορηγηθεί το επίδομα, ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:
-Συνταξιούχοι με πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο 2025
-Μακροχρόνια άνεργοι
-Μονογονεϊκές οικογένειες
-Δικαιούχοι ΚΕΑ
-Δικαιούχοι επιδόματος τέκνων
-Χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών
Σε διαφορετική περίπτωση οι κατηγορίες αυτές των συνταξιούχων γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ από την επόμενη χρονιά. Π.χ. Αν για έναν συνταξιούχο, που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, έχει βγει εντολή για προσωρινή σύνταξη τον Οκτώβριο, τότε δεν δικαιούται το συγκεκριμένο οικονομικό βοήθημα πριν από τα Χριστούγεννα.
Δικαιούχοι είναι επίσης:
-Ανασφάλιστοι υπερήλικοι, δηλαδή άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω που δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα ένσημα και επομένως δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΦΚΑ.
-Όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, ακόμα και όταν ξεπερνούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
-Ετήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ (άγαμοι)
-Ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ (έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης)
Οι δικαιούχοιΔικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και λαμβάνουν κύρια σύνταξη (όχι προσωρινή) τον Σεπτέμβριο 2025.
Με τι κριτήρια πληρώνεται το επίδομα 250 ευρώΑκολουθούν αναλυτικά τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί για το επίδομα 250 ευρώ και την πληρωμή:
-Αξία ακίνητης περιουσίας 200.000 ευρώ (άγαμοι)
-Αξία ακίνητης περιουσίας 300.000 ευρώ (έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης).
Η επιστροφή ενοικίου αφορά ενοικιαστές που πλήρωσαν περισσότερα ποσά από όσα δικαιούνταν ή υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις δηλώσεις τους.
