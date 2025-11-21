Επίδομα 250 ευρώ: Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η πληρωμή του, ποιοι το δικαιούνται
Επίδομα 250 ευρώ: Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η πληρωμή του, ποιοι το δικαιούνται
Το επίδομα θα χορηγείται ετησίως κάθε Νοέμβριο, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων
Την επόμενη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα γίνει η πληρωμή του επιδόματος 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες.
Η διαδικασία γίνεται χωρίς καμία αίτηση, με το ποσό να είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.
Δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ είναι όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν τεθεί από την ΑΑΔΕ. Βασική προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024.
Επίσης, δεν πρέπει να λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη από τον Σεπτέμβριο και μετά. Συγκεκριμένα, για να είναι δικαιούχοι, πρέπει να παίρνουν μόνιμη σύνταξη από τον Σεπτέμβριο, που έγινε και ο τελευταίος υπολογισμός για τον τελικό αριθμό των συνταξιούχων οι οποίοι θα πληρωθούν το οικονομικό βοήθημα ενόψει Χριστουγέννων. Αυτό σημαίνει ότι χαμηλοσυνταξιούχοι και συνταξιούχοι που έχουν έναρξη πληρωμής σύνταξης τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2025 θα είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος την επόμενη χρονιά.
Πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχοι θα πληρωθούν το συγκεκριμένο επίδομα, αρκεί να πληρούν το όριο ηλικίας που έχει τεθεί και να μην ξεπερνούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Κοινώς, η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και η επιστροφή ενοικίου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, αντί για την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, λόγω τραπεζικού ωραρίου.
Σε διαφορετική περίπτωση οι κατηγορίες αυτές των συνταξιούχων γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ από την επόμενη χρονιά. Π.χ. Αν για έναν συνταξιούχο, που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, έχει βγει εντολή για προσωρινή σύνταξη τον Οκτώβριο, τότε δεν δικαιούται το συγκεκριμένο οικονομικό βοήθημα πριν από τα Χριστούγεννα.
Δικαιούχοι είναι επίσης:
-Ανασφάλιστοι υπερήλικοι, δηλαδή άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω που δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα ένσημα και επομένως δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΦΚΑ.
-Όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, ακόμα και όταν ξεπερνούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Οι δικαιούχοιΔικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και λαμβάνουν κύρια σύνταξη (όχι προσωρινή) τον Σεπτέμβριο 2025.
Με τι κριτήρια πληρώνεται το επίδομα 250 ευρώΑκολουθούν αναλυτικά τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί για το επίδομα 250 ευρώ και την πληρωμή:
-Ετήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ (άγαμοι)
-Ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ (έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης)
-Αξία ακίνητης περιουσίας 200.000 ευρώ (άγαμοι)
-Αξία ακίνητης περιουσίας 300.000 ευρώ (έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης).
Η επιστροφή ενοικίου αφορά ενοικιαστές που πλήρωσαν περισσότερα ποσά από όσα δικαιούνταν ή υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις δηλώσεις τους.
