Επιστροφή ενοικίου: Οι δικαιούχοι, τα ποσά και η ημερομηνία καταβολής
Το ποσό της επιδότησης για κύρια κατοικία ανέρχεται έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, και φτάνει επίσης έως 800 ευρώ ανά φοιτητή
Στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εφάπαξ καταβολή της επιστροφής ενοικίου, που αφορά σε μισθώσεις για το έτος 2024.
Οι δικαιούχοι είναι περίπου εκατομμύριο νοικοκυριά με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αφορά σε ενοικιαστές οι οποίοι πλήρωσαν ενοίκιο το 2024, είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία.
Σημειώνεται ότι, πρόκειται για μέτρο μόνιμου χαρακτήρα, που θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο.
– Έγγαμοι έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση ανά τέκνο,
– Μονογονεϊκές οικογένειες από 31.000 ευρώ και άνω, ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη.
Η συνολική αξία περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Στις φοιτητικές κατοικίες δεν ισχύει περιουσιακό όριο.
Η παροχή είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Η υποβολή ψευδών στοιχείων συνεπάγεται επιστροφή του ποσού με τόκο 8,76% και αποκλεισμό από το πρόγραμμα για τρία χρόνια.
Τα εισοδηματικά όρια καθορίζονται ως εξής:– Άγαμοι έως 20.000 ευρώ,
– Έγγαμοι έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση ανά τέκνο,
– Μονογονεϊκές οικογένειες από 31.000 ευρώ και άνω, ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη.
Η συνολική αξία περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Στις φοιτητικές κατοικίες δεν ισχύει περιουσιακό όριο.
Η παροχή είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Η υποβολή ψευδών στοιχείων συνεπάγεται επιστροφή του ποσού με τόκο 8,76% και αποκλεισμό από το πρόγραμμα για τρία χρόνια.
