Προϋπολογισμός: Στις 20.000 οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις το 2026

Η κατανομή των προσλήψεων αυτών στους επιμέρους φορείς θα πραγματοποιηθεί από το υπουργείο Εσωτερικών με γνώμονα τα αιτήματα και τις ανάγκες των φορέων