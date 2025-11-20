Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη σερί άνοδος και επαναφορά πάνω από τις 2.050 μονάδες
Ανέβασαν ταχύτητα οι αγοραστές στις δημοπρασίες, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο υψηλό ημέρας - Ώθηση από το διεθνές ράλι λόγω Nvidia - Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανόδου
Με το παγκόσμιο τεχνολογικό ράλι συντάχθηκε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο διατηρήθηκε σε ανοδική τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Οι αγοραστές επιτάχυναν στο φινάλε των συναλλαγών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο υψηλό ημέρας και να επιστρέφει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.050 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (20/11), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 20,82 μονάδες ή +1,02% και έκλεισε στις 2.056,39 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.036,27 μονάδες. Το ΧΑ «φλερτάρει» με την επιστροφή του στα μηνιαία κέρδη, καθώς καταγράφει άνοδο +3,07% εντός του Νοεμβρίου. Σε +39,92% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση. Οι τράπεζες έδωσαν σήμερα τον «παλμό» της ανόδου, με τον κλαδικό δείκτη να κερδίζει πάνω από +1,5%. Σημαντικά ενισχύθηκαν επίσης ορισμένοι τίτλοι εταιρειών που ανακοίνωσαν χθες αποτελέσματα καλύτερα των προσδοκιών.
Η Αθήνα εκμεταλλεύθηκε το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό λόγω των εντυπωσιακών επιδόσεων της Nvidia. Αυτές είναι που πυροδοτούν το ράλι στην τεχνητή νοημοσύνη, με τον CEO του τεχνολογικού κολοσσού Τζένσεν Χουάνγκ να απορρίπτει τη «φούσκα» στον κλάδο.
Πάτησαν «γκάζι» οι αγοραστές
Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανόδου, με τον κλαδικό δείκτη να ενισχύεται κατά +1,54% στις 2.310,75 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +1,09% στις 5.202,88 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) σημείωσε κέρδη +0,43% στις 2.731,87 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 202,47 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 21 εκατ. ευρώ έκανε η Metlen, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank και η Πειραιώς με πάνω από 20 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 140,84 δισ. ευρώ. Κέρδη σημείωσαν 77 μετοχές, έναντι 29 που υποχώρησαν και 20 που έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank κέρδισε +2,41% στα 3,605 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (+1,86% στα 7,01 ευρώ), η Εθνική (+1,56% στα 13 ευρώ) και η Eurobank (+1,46% στα 3,399 ευρώ). Η CrediaBank «αναρριχήθηκε» κατά +2,32% στο 1,5 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου παρέμεινε αμετάβλητη στα 8,08 ευρώ, ενώ η Optima bank έχασε -1,39% στα 7,79 ευρώ.
Η προσοχή σε Euronext-ΕΧΑΕ, εταιρικά μεγέθη και FTSE
Ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ, με το τελικό ποσοστό αποδοχής να αγγίζει το 74,25% (42,95 εκατ. μετοχές). Αναφορικά με τα επόμενα «βήματα», αύριο 21 Νοεμβρίου η Euronext θα εκδώσει τις μετοχές ανταλλάγματος, οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του πανευρωπαϊκού ομίλου (Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι) τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου. Με την εξασφάλιση του πλειοψηφικού ελέγχου, η Euronext είναι σε θέση να ενεργοποιήσει τη διαδικασία της διασυνοριακής συγχώνευσης και να προχωρήσει στην πλήρη «απορρόφηση» της ΕΧΑΕ.
Στις αγορές βγήκε χθες η Metlen με ομόλογο διάρκειας 5,5 ετών, αντλώντας 600 εκατ. ευρώ από 500 εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική πρόθεση. Το επιτόκιο ορίστηκε σε 3,875%, από 4,25% που έδειχνε το αρχικό guidance. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περίπου τέσσερις φορές την έκδοση. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης.
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου και εννεαμήνου από τις εισηγμένες. Σήμερα πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ ήταν η σειρά της Ideal Holdings και της Πλαστικά Θράκης, ενώ ακολουθούν η CrediaBank και η Κρι Κρι μετά τη λήξη των συναλλαγών. Την Παρασκευή (21/11) ανακοινώνουν αποτελέσματα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Premia Properties, τη Δευτέρα (24/11) ακολουθεί η ΕΧΑΕ, ενώ την Τρίτη (25/11) σειρά έχουν ο ΟΠΑΠ και η Fourlis.
Την Παρασκευή (21/11) θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών του FTSE (FTSE All World Quarterly Index Review). Οι αλλαγές (effective date) θα πραγματοποιηθούν επίσημα στις 22 Δεκεμβρίου, ενώ θα έχουν τεθεί σε ισχύ (flow) μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 19ης Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι ο δείκτης FTSE All-World περιλαμβάνει 29 ελληνικές μετοχές. Την Δευτέρα (24/11) θα λάβει χώρα το rebalancing στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών του MSCI (MSCI Semi-Annual Index Review). Υπενθυμίζεται ότι η Metlen αφαιρέθηκε από τον MSCI Greece Standard και προστέθηκε στον MSCI UK Small Cap. Στον ελληνικό Small Cap προστέθηκαν η Cenergy και η Viohalco. Επιπλέον, στις 21 Νοεμβρίου θα λήξουν οι σειρές παραγώγων για τον μήνα Νοέμβριο.
Ράλι στις διεθνείς αγορές με «άρωμα» Nvidia
Θετικό κλίμα επικρατεί στη Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να ανακάμπτουν έπειτα από το τετραήμερο πτωτικό σερί. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Nvidia, η οποία παρουσίασε ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα, με κέρδη ($31,91 δισ.) και έσοδα ($57,01 δισ.) άνω του αναμενόμενου. Πρόσθετη ώθηση παρέχει το Jobs Report, το πρώτο στη μετα-shutdown εποχή, αν αποκάλυψε τη διπλή εικόνα της αμερικανικής αγοράς εργασίας. Κι αυτό διότι δημιουργήθηκαν περισσότερες από τις αναμενόμενες θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο (119.000), αλλά αυξήθηκε και η ανεργία (4,4%) σε υψηλό τεσσάρων ετών. Κέρδη +1,2% σημειώνει σήμερα ο Dow Jones, ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά +1,7% και ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει «άλμα» +2,2%.
Ανοδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι εντυπωσιακές επιδόσεις της Nvidia πυροδοτούν ράλι στις αγορές, με έμφαση στις τεχνολογικές μετοχές. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +1,1%, ο γερμανικός DAX κερδίζει +1,3%, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο +0,8% και ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +1,2%.
