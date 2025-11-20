Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη σερί άνοδος και επαναφορά πάνω από τις 2.050 μονάδες

Ανέβασαν ταχύτητα οι αγοραστές στις δημοπρασίες, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο υψηλό ημέρας - Ώθηση από το διεθνές ράλι λόγω Nvidia - Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανόδου