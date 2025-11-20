ΔΕΗ: Γιατί η διοίκηση Στάσση επενδύει σε νέες μονάδες φυσικού αερίου
ΔΕΗ: Γιατί η διοίκηση Στάσση επενδύει σε νέες μονάδες φυσικού αερίου
Το νέο πλάνο που οδηγεί σε EBITDA 3 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 900 εκατ. έως το 2028 - Δύο νέα εργοστάσια σε Βουλγαρία και Ρουμανία, κλείσιμο παλιών μονάδων στην Ελλάδα, στο στόχαστρο η αγορά προμήθειας στην Ιταλία
Τον πυρήνα της ενεργειακής στρατηγικής της για την επόμενη τριετία παρουσίασε η ΔΕΗ στο Capital Markets Day στο Λονδίνο, επικαιροποιώντας το Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2028.
Η εταιρεία, που «τρέχει» ήδη ένα από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματα στην περιοχή με συνολικές επενδύσεις άνω των €10 δισ., προχωρά σε σταδιακή αναδιαμόρφωση του χαρτοφυλακίου παραγωγής, δίνοντας κεντρικό ρόλο στην ευέλικτη ισχύ – μπαταρίες, υδροηλεκτρικά και μονάδες φυσικού αερίου.
Παράλληλα, «παντρεύει» την εκτόξευση των επενδύσεων στις ΑΠΕ, που αναμένεται να φτάσουν τα 12,7 GW έως το 2028, με στοχευμένες επενδύσεις σε φυσικό αέριο, ώστε να αντιμετωπιστεί η στοχαστικότητα της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και να ενισχυθεί η ευστάθεια του συστήματος.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε την ενίσχυση της παρουσίας της σε Ρουμανία και Βουλγαρία με δύο νέες μονάδες ευέλικτης παραγωγής, οι οποίες έρχονται να καλύψουν την αυξανόμενη ανάγκη για γρήγορη και αποδοτική ισχύ σε μια περιοχή όπου η διείσδυση των ΑΠΕ αυξάνεται ραγδαία.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον στόχο του Ομίλου να αναπτύξει 1,5 GW ευέλικτης παραγωγής έως το 2028 και συνδέεται με την πρόβλεψη για άνοδο της ζήτησης κατά περίπου 25% μέχρι το 2035.
Στην Ελλάδα προωθείται ο σχεδιασμός για την μετατροπή της Πτολεμαΐδας V σε μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου ισχύος 295 MW, σε συνδυασμό με την κατασκευή της νέας CCGT των 840 MW στην Αλεξανδρούπολη, κινήσεις που σύμφωνα με τον Διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση προσφέρουν την αναγκαία ευελιξία σε ένα ενεργειακό σύστημα υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η εταιρεία, που «τρέχει» ήδη ένα από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματα στην περιοχή με συνολικές επενδύσεις άνω των €10 δισ., προχωρά σε σταδιακή αναδιαμόρφωση του χαρτοφυλακίου παραγωγής, δίνοντας κεντρικό ρόλο στην ευέλικτη ισχύ – μπαταρίες, υδροηλεκτρικά και μονάδες φυσικού αερίου.
Παράλληλα, «παντρεύει» την εκτόξευση των επενδύσεων στις ΑΠΕ, που αναμένεται να φτάσουν τα 12,7 GW έως το 2028, με στοχευμένες επενδύσεις σε φυσικό αέριο, ώστε να αντιμετωπιστεί η στοχαστικότητα της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και να ενισχυθεί η ευστάθεια του συστήματος.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε την ενίσχυση της παρουσίας της σε Ρουμανία και Βουλγαρία με δύο νέες μονάδες ευέλικτης παραγωγής, οι οποίες έρχονται να καλύψουν την αυξανόμενη ανάγκη για γρήγορη και αποδοτική ισχύ σε μια περιοχή όπου η διείσδυση των ΑΠΕ αυξάνεται ραγδαία.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον στόχο του Ομίλου να αναπτύξει 1,5 GW ευέλικτης παραγωγής έως το 2028 και συνδέεται με την πρόβλεψη για άνοδο της ζήτησης κατά περίπου 25% μέχρι το 2035.
Στην Ελλάδα προωθείται ο σχεδιασμός για την μετατροπή της Πτολεμαΐδας V σε μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου ισχύος 295 MW, σε συνδυασμό με την κατασκευή της νέας CCGT των 840 MW στην Αλεξανδρούπολη, κινήσεις που σύμφωνα με τον Διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση προσφέρουν την αναγκαία ευελιξία σε ένα ενεργειακό σύστημα υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα