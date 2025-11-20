ΔΕΗ: Γιατί η διοίκηση Στάσση επενδύει σε νέες μονάδες φυσικού αερίου

Το νέο πλάνο που οδηγεί σε EBITDA 3 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 900 εκατ. έως το 2028 - Δύο νέα εργοστάσια σε Βουλγαρία και Ρουμανία, κλείσιμο παλιών μονάδων στην Ελλάδα, στο στόχαστρο η αγορά προμήθειας στην Ιταλία