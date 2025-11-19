Η ΔΕΗ σε φάση επιθετικής ανάπτυξης, βάζει πλώρη για EBITDA 2 δισ. το 2025 – Παρουσίαση στο Λονδίνο του τριετούς business plan
Η διεθνής εξάπλωση σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία και η ιστορική στροφή από τον λιγνίτη - Μέρισμα 60 λεπτά ανά μετοχή
Πλώρη για EBITDA 2 δισ. το 2025 και καθαρή κερδοφορία 400 εκατ. βάζει η ΔΕΗ, σε μια χρονιά που ο Όμιλος επιταχύνει την πράσινη μετάβαση και επεκτείνει καθοριστικά το περιφερειακό του αποτύπωμα.
Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, η σταθερή άνοδος της παραγωγής από ΑΠΕ και η ισχυρή θέση στο retail σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη διαμορφώνουν ένα περιβάλλον δυναμικής ανάπτυξης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση παρουσιάζει σήμερα στο Λονδίνο το νέο τριετές business plan 2026-2028 δίνοντας τον τόνο για την επόμενη φάση εξωστρέφειας και στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου.
Το 2025 αποδεικνύεται χρονιά καθοριστικής επιτάχυνσης, για την Επιχείρηση καθώς η εταιρεία αναδεικνύει την πράσινη παραγωγή ως την κινητήρια δύναμη του μετασχηματισμού της.
Στη Ρουμανία, όπου η εγκατεστημένη ισχύς ξεπερνά τα 1,5 GW, η ΔΕΗ δραστηριοποιείται κυρίως στην αιολική ενέργεια, με σταθερά υψηλές αποδόσεις και αυξανόμενη συμβολή στο συνολικό παραγωγικό μίγμα. Η παράλληλη ενίσχυση των δικτύων διανομής βελτιώνει την αξιοπιστία και συμβάλλει στη σταθεροποίηση της αγοράς.
Στη Βουλγαρία, η εταιρεία λειτουργεί ένα αμιγώς αιολικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο, παρότι μικρότερο σε μέγεθος, ενισχύει σημαντικά τη γεωγραφική διαφοροποίηση της παραγωγής. Στην Ιταλία, η παρουσία της εταιρείας επικεντρώνεται αποκλειστικά σε φωτοβολταϊκά υψηλής αποδοτικότητας, προσφέροντας σταθερή πράσινη παραγωγή σε μια ώριμη και απαιτητική ευρωπαϊκή αγορά.
