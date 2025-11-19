Η ΔΕΗ του 2028: Από τη λιγνιτική παραγωγή σε έναν περιφερειακό παίκτη καθαρής ενέργειας, τεχνολογίας και υποδομών στην ΝΑ Ευρώπη

Η καρδιά του νέου στρατηγικού σχεδιασμού τηςβρίσκεται στιςκαι στις τεχνολογίες ευελιξίας, που συνοδεύουν την πράσινη μετάβαση και μετατρέπουν την επιχείρηση σε ισχυρό περιφερειακό παίκτη στον ενεργειακό διάδρομο, που διατρέχουν η, η, ηκαι η. Παράλληλα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε αναβάθμιση του ρόλου της και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών αναφέροντας ότι η εταιρεία σύντομα θα μπει και στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας.Όπως διευκρίνισε ο κ.η φωνή θα λειτουργήσει ως συμπληρωματικό asset στην ανάπτυξη του δικτύου και κυρίως για να παρέχεται σε όσους την ζητούν και όχι γιατί η ΔΕΗ επιθυμεί να επεκταθεί στρατηγικά στη σταθερή τηλεφωνία.Μέχρι το 2028, ο όμιλος στοχεύει να φτάσει τα 12,7 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ, διαμορφώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια πράσινης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.Η επέκταση αυτή περιλαμβάνει μεγάλα υδροηλεκτρικά, εκτεταμένα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, καθώς και έργα αποθήκευσης ενέργειας που πλέον αποτελούν θεμέλιο λίθο ενός σύγχρονου συστήματος ηλεκτροπαραγωγής.Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε στο Λονδίνο από τον διευθύνοντα σύμβουλοκαι τον οικονομικό διευθυντήστο πλαίσιο του Capital Day, η διοίκησηπαρουσίασε ένα ιδιαίτερα δυναμικό πλάνο οικονομικής ανάπτυξης του τριετούς επενδυτικού της προγράμματος.Τα EBITDA προβλέπεται να φτάσουν τα 2,9 δισ. ευρώ το 2028, τα καθαρά κέρδη τα 0,9 δισ. και τα μερίσματα να διπλασιαστούν μέχρι τότε, φτάνοντας το 1,2 ευρώ ανά μετοχή. Οι προβλέψεις αναφέρουν εκτίναξη του ΕΒΙTDA σε πάνω από 3,2 δις. για το 2030.