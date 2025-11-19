Η ΔΕΗ του 2028: Από τη λιγνιτική παραγωγή σε έναν περιφερειακό παίκτη καθαρής ενέργειας, τεχνολογίας και υποδομών στην ΝΑ Ευρώπη
Η ΔΕΗ του 2028: Από τη λιγνιτική παραγωγή σε έναν περιφερειακό παίκτη καθαρής ενέργειας, τεχνολογίας και υποδομών στην ΝΑ Ευρώπη
Επενδύει σε ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου σε Ελλάδα, Βουλγαρία -Ξεπερνά τα 3,2 δισ. η πρόβλεψη για EBITDA το 2030, διπλασιασμός μερισμάτων
Η καρδιά του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕΗ βρίσκεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις τεχνολογίες ευελιξίας, που συνοδεύουν την πράσινη μετάβαση και μετατρέπουν την επιχείρηση σε ισχυρό περιφερειακό παίκτη στον ενεργειακό διάδρομο, που διατρέχουν η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ιταλία. Παράλληλα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε αναβάθμιση του ρόλου της και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών αναφέροντας ότι η εταιρεία σύντομα θα μπει και στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας.
Όπως διευκρίνισε ο κ. Στάσσης η φωνή θα λειτουργήσει ως συμπληρωματικό asset στην ανάπτυξη του δικτύου και κυρίως για να παρέχεται σε όσους την ζητούν και όχι γιατί η ΔΕΗ επιθυμεί να επεκταθεί στρατηγικά στη σταθερή τηλεφωνία.
Μέχρι το 2028, ο όμιλος στοχεύει να φτάσει τα 12,7 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ, διαμορφώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια πράσινης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η επέκταση αυτή περιλαμβάνει μεγάλα υδροηλεκτρικά, εκτεταμένα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, καθώς και έργα αποθήκευσης ενέργειας που πλέον αποτελούν θεμέλιο λίθο ενός σύγχρονου συστήματος ηλεκτροπαραγωγής.
Μέρισμα 1,2 ανά μετοχή το 2028
Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε στο Λονδίνο από τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Στάσση και τον οικονομικό διευθυντή Κωνσταντίνο Αλεξανδρίδη στο πλαίσιο του Capital Day, η διοίκηση Στάσση παρουσίασε ένα ιδιαίτερα δυναμικό πλάνο οικονομικής ανάπτυξης του τριετούς επενδυτικού της προγράμματος.
Τα EBITDA προβλέπεται να φτάσουν τα 2,9 δισ. ευρώ το 2028, τα καθαρά κέρδη τα 0,9 δισ. και τα μερίσματα να διπλασιαστούν μέχρι τότε, φτάνοντας το 1,2 ευρώ ανά μετοχή. Οι προβλέψεις αναφέρουν εκτίναξη του ΕΒΙTDA σε πάνω από 3,2 δις. για το 2030.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney
Ειδήσεις σήμερα
Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Αστυνομίας που είχε πει στην Κυριακή Γρίβα πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί»
Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο πλέει στα όρια των βρετανικών υδάτων - Έστρεψε λέιζερ σε αεροσκάφη μας, λέει το Λονδίνο
Ο Πιερρακάκης ένας από τους βασικούς διεκδικητές για την προεδρία του Eurogroup
Όπως διευκρίνισε ο κ. Στάσσης η φωνή θα λειτουργήσει ως συμπληρωματικό asset στην ανάπτυξη του δικτύου και κυρίως για να παρέχεται σε όσους την ζητούν και όχι γιατί η ΔΕΗ επιθυμεί να επεκταθεί στρατηγικά στη σταθερή τηλεφωνία.
Μέχρι το 2028, ο όμιλος στοχεύει να φτάσει τα 12,7 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ, διαμορφώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια πράσινης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η επέκταση αυτή περιλαμβάνει μεγάλα υδροηλεκτρικά, εκτεταμένα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, καθώς και έργα αποθήκευσης ενέργειας που πλέον αποτελούν θεμέλιο λίθο ενός σύγχρονου συστήματος ηλεκτροπαραγωγής.
Μέρισμα 1,2 ανά μετοχή το 2028
Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε στο Λονδίνο από τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Στάσση και τον οικονομικό διευθυντή Κωνσταντίνο Αλεξανδρίδη στο πλαίσιο του Capital Day, η διοίκηση Στάσση παρουσίασε ένα ιδιαίτερα δυναμικό πλάνο οικονομικής ανάπτυξης του τριετούς επενδυτικού της προγράμματος.
Τα EBITDA προβλέπεται να φτάσουν τα 2,9 δισ. ευρώ το 2028, τα καθαρά κέρδη τα 0,9 δισ. και τα μερίσματα να διπλασιαστούν μέχρι τότε, φτάνοντας το 1,2 ευρώ ανά μετοχή. Οι προβλέψεις αναφέρουν εκτίναξη του ΕΒΙTDA σε πάνω από 3,2 δις. για το 2030.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney
Ειδήσεις σήμερα
Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Αστυνομίας που είχε πει στην Κυριακή Γρίβα πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί»
Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο πλέει στα όρια των βρετανικών υδάτων - Έστρεψε λέιζερ σε αεροσκάφη μας, λέει το Λονδίνο
Ο Πιερρακάκης ένας από τους βασικούς διεκδικητές για την προεδρία του Eurogroup
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα