ΔΕΗ: Επενδύσεις €10,1 δισ. έως το 2028 με στόχο EBITDA 2,9 δισ. και μετάβαση στην πράσινη ενέργεια
ΔΕΗ: Επενδύσεις €10,1 δισ. έως το 2028 με στόχο EBITDA 2,9 δισ. και μετάβαση στην πράσινη ενέργεια
Η διοίκηση παρουσιάζει στο Λονδίνο το νέο στρατηγικό σχέδιο που προβλέπει έκρηξη στις ΑΠΕ, πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2026, αναβάθμιση δικτύων και δυναμική είσοδο στο ΑΙ και τις τηλεπικοινωνίες
Με ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στην ελληνική ενεργειακή αγορά, ύψους 10,1 δισ. ευρώ για την τριετία 2026-2028, ο Όμιλος ΔΕΗ χαράζει μια φιλόδοξη πορεία ανάπτυξης με στόχο να εκτοξεύσει τα EBITDA στα 2,9 δισ. ευρώ το 2028.
Το σχέδιο, που παρουσιάζεται σήμερα Τέταρτη 18 Νοεμβρίου στο Capital Markets Day 2025 στο Λονδίνο, σηματοδοτεί τη μετάβαση του Ομίλου σε μια νέα εποχή όπου η ενέργεια συναντά την τεχνολογία, με αιχμή την πλήρη απολιγνιτοποίηση, την έκρηξη στις ΑΠΕ και τη συστηματική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.
Η νέα στρατηγική βασίζεται στο επιτυχημένο καθετοποιημένο μοντέλο του Ομίλου και θέτει στο επίκεντρο επενδύσεις που αφορούν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων ευέλικτης ισχύος, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, καθώς και τις πελατοκεντρικές υπηρεσίες. Κομβικό στοιχείο του πλάνου αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις λειτουργίες της ΔΕΗ, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αναπτυξιακή δυναμική του στρατηγικού πλάνου αναμένεται να οδηγήσει το EBITDA σε επίπεδα άνω των 2,9 δισ. ευρώ το 2028, έναντι 1,3 δισ. το 2023. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γεώργιος Στάσσης, θα υπογραμμίσει ότι από το 2019 μέχρι σήμερα ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε έναν βαθύ μετασχηματισμό, παρά τις γεωπολιτικές και τεχνολογικές αναταράξεις, επιτυγχάνοντας οικονομικούς και στρατηγικούς στόχους, βελτιώνοντας την απόδοση για τους μετόχους και ολοκληρώνοντας σχεδόν πλήρως την απολιγνιτοποίηση. Όμως η ΔΕΗ δεν εφησυχάζει και συνεχίζει να επενδύει δυναμικά σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές, με τον πελάτη στο επίκεντρο, ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο τη θέση της ως “Powertech” όμιλος.
Το πλάνο περιλαμβάνει ανάπτυξη 6,3 GW νέων έργων ΑΠΕ σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, ώστε η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να φτάσει τα 12,7 GW το 2028 και οι ΑΠΕ να αντιστοιχούν στο 77% της ισχύος του Ομίλου. Παράλληλα, προβλέπεται ανάπτυξη 1,5 GW ευέλικτης ισχύος, κυρίως μέσω μπαταριών, μονάδων αερίου και υδροηλεκτρικών έργων, τα οποία θα ενισχύσουν την ευστάθεια του συστήματος και θα αντιμετωπίσουν τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ.
Ο στόχος είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 85% μεταξύ 2019 και 2028. Παρά την απόσυρση του λιγνίτη, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ θα αυξηθεί στα 16,6 GW από 12,4 GW το 2025, με τη συνεχή ανάπτυξη των δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία, όπου η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση αναμένεται να αυξάνεται κατά 5% ετησίως και να φτάσει τα 6,5 δισ. ευρώ το 2028.
Το σχέδιο, που παρουσιάζεται σήμερα Τέταρτη 18 Νοεμβρίου στο Capital Markets Day 2025 στο Λονδίνο, σηματοδοτεί τη μετάβαση του Ομίλου σε μια νέα εποχή όπου η ενέργεια συναντά την τεχνολογία, με αιχμή την πλήρη απολιγνιτοποίηση, την έκρηξη στις ΑΠΕ και τη συστηματική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.
Η νέα στρατηγική βασίζεται στο επιτυχημένο καθετοποιημένο μοντέλο του Ομίλου και θέτει στο επίκεντρο επενδύσεις που αφορούν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων ευέλικτης ισχύος, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, καθώς και τις πελατοκεντρικές υπηρεσίες. Κομβικό στοιχείο του πλάνου αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις λειτουργίες της ΔΕΗ, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών.
Τι προβλέπει
Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αναπτυξιακή δυναμική του στρατηγικού πλάνου αναμένεται να οδηγήσει το EBITDA σε επίπεδα άνω των 2,9 δισ. ευρώ το 2028, έναντι 1,3 δισ. το 2023. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γεώργιος Στάσσης, θα υπογραμμίσει ότι από το 2019 μέχρι σήμερα ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε έναν βαθύ μετασχηματισμό, παρά τις γεωπολιτικές και τεχνολογικές αναταράξεις, επιτυγχάνοντας οικονομικούς και στρατηγικούς στόχους, βελτιώνοντας την απόδοση για τους μετόχους και ολοκληρώνοντας σχεδόν πλήρως την απολιγνιτοποίηση. Όμως η ΔΕΗ δεν εφησυχάζει και συνεχίζει να επενδύει δυναμικά σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές, με τον πελάτη στο επίκεντρο, ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο τη θέση της ως “Powertech” όμιλος.
ΑΠΕ: 12,7 GW ως το 2028Το Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2028 έχει έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, καθώς το 93% των κεφαλαίων κατευθύνεται σε νέα έργα, με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για μετόχους και πελάτες και την ενίσχυση του θετικού αποτυπώματος του Ομίλου στην κοινωνία και το περιβάλλον. Έχοντας ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό της τελευταίας εξαετίας, η ΔΕΗ στοχεύει πλέον σε νέες κορυφές.
Το πλάνο περιλαμβάνει ανάπτυξη 6,3 GW νέων έργων ΑΠΕ σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, ώστε η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να φτάσει τα 12,7 GW το 2028 και οι ΑΠΕ να αντιστοιχούν στο 77% της ισχύος του Ομίλου. Παράλληλα, προβλέπεται ανάπτυξη 1,5 GW ευέλικτης ισχύος, κυρίως μέσω μπαταριών, μονάδων αερίου και υδροηλεκτρικών έργων, τα οποία θα ενισχύσουν την ευστάθεια του συστήματος και θα αντιμετωπίσουν τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ.
Έξοδος από το λιγνίτηΗ πλήρης απολιγνιτοποίηση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ παράλληλα θα μειωθεί σημαντικά η παραγωγή από μονάδες πετρελαίου λόγω των νέων διασυνδέσεων νησιών.
Ο στόχος είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 85% μεταξύ 2019 και 2028. Παρά την απόσυρση του λιγνίτη, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ θα αυξηθεί στα 16,6 GW από 12,4 GW το 2025, με τη συνεχή ανάπτυξη των δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία, όπου η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση αναμένεται να αυξάνεται κατά 5% ετησίως και να φτάσει τα 6,5 δισ. ευρώ το 2028.
Η αγορά της ΡουμανίαςΣτρατηγικός πυλώνας αποτελεί και η ενίσχυση της καθετοποίησης στη Ρουμανία, με ισχυρή ανάπτυξη ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών της πελατειακής βάσης της PPC Romania, αλλά και η περαιτέρω διείσδυση σε διασυνδεδεμένες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο σκέλος των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, η ΔΕΗ προωθεί νέες λύσεις προστιθέμενης αξίας, όπως συνέργειες με τον Κωτσόβολο, υπηρεσίες για αντλίες θερμότητας και οικιακά φωτοβολταϊκά, υπηρεσίες Fiber-To-The-Home και εξατομικευμένη διαχείριση ενέργειας.
Ενίσχυση στις τηλεπικοινωνίεςΕπιπλέον, ο Όμιλος επανασχεδιάζει τη δομή του αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη σε ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρησιακές λειτουργίες, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και εξυπηρέτηση πελατών, ενώ ενισχύει την παρουσία του στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με την κατασκευή και εκμετάλλευση πανελλαδικού δικτύου Fiber–To-The-Home.
Το μέρισμα αναμένεται να αυξάνεται κατά 37% ετησίως — τη μεγαλύτερη αύξηση στον κλάδο των ευρωπαϊκών ενεργειακών εταιρειών — από 0,25 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023 σε 1,2 ευρώ το 2028.
Παρά την τεράστια αύξηση των επενδύσεων, ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει κάτω από το όριο των 3,5x, καθώς περίπου το 70% των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από τις αυξημένες ταμειακές ροές (FFO).
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε ενόψει του Capital Markets Day: «Τo 2019 πήραμε μία απόφαση: να γίνουμε μία σύγχρονη, πράσινη, βιώσιμη και ψηφιακή εταιρεία. Μετά από σχεδόν έξι χρόνια ριζικού μετασχηματισμού και εν μέσω κοσμογονικών αλλαγών σε γεωπολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, ο απολογισμός είναι θετικός: οι στόχοι μας – οικονομικοί και στρατηγικοί – έχουν επιτευχθεί, η πλήρης απολιγνιτοποίηση ολοκληρώνεται και η απόδοση για τους μετόχους έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του κλάδου. Όμως δεν εφησυχάζουμε – το μέλλον ανήκει σε εκείνους που οραματίζονται, σχεδιάζουν και τολμούν. Γι’ αυτό και την επόμενη τριετία συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά. Με πάνω από €10 δισ. επενδύσεις, μεταξύ 2026 και 2028, σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές και με τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, ισχυροποιούμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας ως Powertech όμιλος. Όραμά μας είναι να προσφέρουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα σε όλους τους πελάτες μας, όπου κι αν βρίσκονται.
Το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ που παρουσιάζουμε σήμερα για την επόμενη τριετία έχει ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο, με το 93% των κεφαλαίων να κατευθύνεται σε νέα έργα. Η ΔΕΗ αναπτύσσεται ακόμα πιο γρήγορα, δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους και τους πελάτες της, αυξάνοντας παράλληλα το θετικό αποτύπωμά της στην κοινωνία και το περιβάλλον».
• Ανάπτυξη 6,3 GW νέων ΑΠΕ σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να ανέλθει σε 12,7 GW το 2028 και να αποτελούν το 77% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.
• Ανάπτυξη 1,5 GW ευέλικτης ισχύος κυρίως μπαταρίες, μονάδες αερίου και υδροηλεκτρικά έργα τα οποία αντιμετωπίζουν τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ, παράγουν μεγαλύτερη αξία και συμβάλλουν σημαντικά στην ευστάθεια του συστήματος.
• Πλήρη απολιγνιτοποίηση μέχρι το τέλος του 2026 και σημαντική μείωση της παραγωγής από μονάδες πετρελαίου λόγω διασυνδέσεων νησιών, με στόχο τη μείωση κατά 85% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μεταξύ 2019 και 2028.
• Αύξηση συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στα 16,6 GW, από 12,4 GW το 2025 παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση.
• Σταθερή ανάπτυξη δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία όπου η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση αναμένεται να αυξάνεται κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση (CAGR) την τριετία και να ανέλθει σε €6,5 δισ. το 2028.
• Ενίσχυση του καθετοποιημένου μοντέλου στη Ρουμανία, με ισχυρή ανάπτυξη ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μεγάλης πελατειακής βάσης της PPC Romania.
• Ισχυροποίηση της παρουσίας σε ελκυστικές διασυνδεδεμένες αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
• Νέες λύσεις προστιθέμενης αξίας για πελάτες όπως συνέργειες με τον Κωτσόβολο, υποστηρικτικές υπηρεσίες για αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά στο σπίτι, Fiber–To-The-Home και εξατομικευμένες λύσεις διαχείρισης ενέργειας.
• Επανασχεδιασμός του Ομίλου αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ΑΙ σε ολόκληρη τη δομή: ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρησιακές λειτουργίες, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξυπηρέτηση πελατών.
• Ανάπτυξη της θέσης του ομίλου στις Τηλεπικοινωνίες με την κατασκευή και εκμετάλλευση του πανελλαδικού δικτύου Fiber-Τo-Τhe-Home.
• Επενδύσεις συνολικού ύψους €10,1 δισ. με το 93% αυτών να αφορούν έργα ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση και δίκτυα.
• Το EBITDA του Ομίλου αναμένεται να ανέλθει σε €2,9 δισ. το 2028 από €1,3 δισ. το 2023, αύξηση κατά 18% σε ετήσια βάση (CAGR), ως αποτέλεσμα των επενδύσεων και της πλήρους απολιγνιτοποίησης το μέχρι το τέλος του 2026.
• Αύξηση του μερίσματος κατά 37% σε ετήσια βάση (CAGR), τη μεγαλύτερη στον κλάδο των Ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας, με στόχο από €0,25 ανά μετοχή για τη χρήση του 2023 να φτάσει στο €1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2028.
• Παρά την αύξηση των επενδύσεων, ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει ο Όμιλος, καθώς περίπου τo 70% των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από τις αυξημένες ταμειακές ροές (FFO).επενδύσεων και της πλήρους απολιγνιτοποίησης το μέχρι το τέλος του 2026.
Αύξηση του μερίσματος κατά 37% σε ετήσια βάση (CAGR), τη μεγαλύτερη στον κλάδο των Ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας, με στόχο από €0,25 ανά μετοχή για τη χρήση του 2023 να φτάσει στο €1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2028.
Παρά την αύξηση των επενδύσεων, ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει ο Όμιλος, καθώς περίπου τo 70% των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από τις αυξημένες ταμειακές ροές (FFO).
Ειδήσεις σήμερα
Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε τραυματίσει με κοπίδι τρία άτομα έναν μήνα πριν τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου - Γνώριζε πολεμικές τέχνες
27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο
Μέσα σε προαύλιο σχολείου βιάστηκε η 12χρονη στην Πάτρα - Αναμένεται δίωξη στον 16χρονο
Παρά την τεράστια αύξηση των επενδύσεων, ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει κάτω από το όριο των 3,5x, καθώς περίπου το 70% των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από τις αυξημένες ταμειακές ροές (FFO).
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε ενόψει του Capital Markets Day: «Τo 2019 πήραμε μία απόφαση: να γίνουμε μία σύγχρονη, πράσινη, βιώσιμη και ψηφιακή εταιρεία. Μετά από σχεδόν έξι χρόνια ριζικού μετασχηματισμού και εν μέσω κοσμογονικών αλλαγών σε γεωπολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, ο απολογισμός είναι θετικός: οι στόχοι μας – οικονομικοί και στρατηγικοί – έχουν επιτευχθεί, η πλήρης απολιγνιτοποίηση ολοκληρώνεται και η απόδοση για τους μετόχους έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του κλάδου. Όμως δεν εφησυχάζουμε – το μέλλον ανήκει σε εκείνους που οραματίζονται, σχεδιάζουν και τολμούν. Γι’ αυτό και την επόμενη τριετία συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά. Με πάνω από €10 δισ. επενδύσεις, μεταξύ 2026 και 2028, σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές και με τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, ισχυροποιούμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας ως Powertech όμιλος. Όραμά μας είναι να προσφέρουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα σε όλους τους πελάτες μας, όπου κι αν βρίσκονται.
Το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ που παρουσιάζουμε σήμερα για την επόμενη τριετία έχει ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο, με το 93% των κεφαλαίων να κατευθύνεται σε νέα έργα. Η ΔΕΗ αναπτύσσεται ακόμα πιο γρήγορα, δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους και τους πελάτες της, αυξάνοντας παράλληλα το θετικό αποτύπωμά της στην κοινωνία και το περιβάλλον».
Αναπτυξιακοί στόχοιΈχοντας επιτύχει τους οικονομικούς και στρατηγικούς στόχους που είχαν τεθεί ως τώρα και με σημείο εκκίνησης τον καθολικό μετασχηματισμό της τελευταίας εξαετίας, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει σε νέες κορυφές για τα επόμενα τρία χρόνια. Με αιχμή του δόρατος το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου ΔΕΗ, την περαιτέρω ανάπτυξη σε ΑΠΕ, δίκτυα, ευέλικτη παραγωγή, μαζί με την πλήρη απολιγνιτοποίηση, μεταξύ 2026 και 2028 η ΔΕΗ στοχεύει σε:
• Ανάπτυξη 6,3 GW νέων ΑΠΕ σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να ανέλθει σε 12,7 GW το 2028 και να αποτελούν το 77% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.
• Ανάπτυξη 1,5 GW ευέλικτης ισχύος κυρίως μπαταρίες, μονάδες αερίου και υδροηλεκτρικά έργα τα οποία αντιμετωπίζουν τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ, παράγουν μεγαλύτερη αξία και συμβάλλουν σημαντικά στην ευστάθεια του συστήματος.
• Πλήρη απολιγνιτοποίηση μέχρι το τέλος του 2026 και σημαντική μείωση της παραγωγής από μονάδες πετρελαίου λόγω διασυνδέσεων νησιών, με στόχο τη μείωση κατά 85% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μεταξύ 2019 και 2028.
• Αύξηση συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στα 16,6 GW, από 12,4 GW το 2025 παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση.
• Σταθερή ανάπτυξη δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία όπου η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση αναμένεται να αυξάνεται κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση (CAGR) την τριετία και να ανέλθει σε €6,5 δισ. το 2028.
• Ενίσχυση του καθετοποιημένου μοντέλου στη Ρουμανία, με ισχυρή ανάπτυξη ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μεγάλης πελατειακής βάσης της PPC Romania.
• Ισχυροποίηση της παρουσίας σε ελκυστικές διασυνδεδεμένες αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
• Νέες λύσεις προστιθέμενης αξίας για πελάτες όπως συνέργειες με τον Κωτσόβολο, υποστηρικτικές υπηρεσίες για αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά στο σπίτι, Fiber–To-The-Home και εξατομικευμένες λύσεις διαχείρισης ενέργειας.
• Επανασχεδιασμός του Ομίλου αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ΑΙ σε ολόκληρη τη δομή: ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρησιακές λειτουργίες, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξυπηρέτηση πελατών.
• Ανάπτυξη της θέσης του ομίλου στις Τηλεπικοινωνίες με την κατασκευή και εκμετάλλευση του πανελλαδικού δικτύου Fiber-Τo-Τhe-Home.
Υγιής οικονομική ανάπτυξηΟι οικονομικοί στόχοι του ομίλου ΔΕΗ για την τριετία 2026-2028 καταδεικνύουν την υγιή οικονομική ανάπτυξη και τις υπεραξίες που δημιουργεί για τους μετόχους, τους εργαζομένους και την κοινωνία:
• Επενδύσεις συνολικού ύψους €10,1 δισ. με το 93% αυτών να αφορούν έργα ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση και δίκτυα.
• Το EBITDA του Ομίλου αναμένεται να ανέλθει σε €2,9 δισ. το 2028 από €1,3 δισ. το 2023, αύξηση κατά 18% σε ετήσια βάση (CAGR), ως αποτέλεσμα των επενδύσεων και της πλήρους απολιγνιτοποίησης το μέχρι το τέλος του 2026.
• Αύξηση του μερίσματος κατά 37% σε ετήσια βάση (CAGR), τη μεγαλύτερη στον κλάδο των Ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας, με στόχο από €0,25 ανά μετοχή για τη χρήση του 2023 να φτάσει στο €1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2028.
• Παρά την αύξηση των επενδύσεων, ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει ο Όμιλος, καθώς περίπου τo 70% των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από τις αυξημένες ταμειακές ροές (FFO).επενδύσεων και της πλήρους απολιγνιτοποίησης το μέχρι το τέλος του 2026.
Αύξηση του μερίσματος κατά 37% σε ετήσια βάση (CAGR), τη μεγαλύτερη στον κλάδο των Ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας, με στόχο από €0,25 ανά μετοχή για τη χρήση του 2023 να φτάσει στο €1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2028.
Παρά την αύξηση των επενδύσεων, ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει ο Όμιλος, καθώς περίπου τo 70% των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από τις αυξημένες ταμειακές ροές (FFO).
Ειδήσεις σήμερα
Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε τραυματίσει με κοπίδι τρία άτομα έναν μήνα πριν τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου - Γνώριζε πολεμικές τέχνες
27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο
Μέσα σε προαύλιο σχολείου βιάστηκε η 12χρονη στην Πάτρα - Αναμένεται δίωξη στον 16χρονο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα