Νίκος Τσάκος: Η πράσινη μετάβαση του ΙΜΟ απαιτεί ρεαλισμό – Οι εφοπλιστές πρέπει να συμμετέχουν στη συζήτηση
Νίκος Τσάκος: Η πράσινη μετάβαση του ΙΜΟ απαιτεί ρεαλισμό – Οι εφοπλιστές πρέπει να συμμετέχουν στη συζήτηση
Στο Ζάππειο, στο πλαίσιο των ESG International Awards, ο Έλληνας εφοπλιστής περιγράφει τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης, τον ρόλο της ναυτιλίας ως «πλωτού αγωγού» της παγκόσμιας οικονομίας και τις αστοχίες της ρυθμιστικής διαδικασίας που αφήνουν τους πλοιοκτήτες «αθώους θεατές»
Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση στο Bloomberg, στο πλαίσιο των ESG International Awards στο Ζάππειο, ο Δρ. Νίκος Τσάκος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης στην κεφαλαιαγορά της Νέας Υόρκης, Tsakos Energy Navigation μίλησε για την πορεία της παγκόσμιας ναυτιλίας μέσα στην πιο αβέβαιη πενταετία των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και για τη μεγάλη πρόκληση: την πράσινη μετάβαση που προωθεί ο ΙΜΟ, η οποία, όπως είπε, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των εφοπλιστών.
«Η ναυτιλία είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ. Θέλει αντοχή μέσα στους κύκλους και διατήρηση δυνάμεων για τις μάχες που έρχονται» ήταν το εισαγωγικό του σχόλιο.
Ο Έλληνας εφοπλιστής περιέγραψε μια δεκαετία που ξεκίνησε με τη χειρότερη δυνατή συγκυρία:
– πανδημία,
– κατάρρευση της ζήτησης ενέργειας,
– πόλεμος στην Ουκρανία,
– εντάσεις στη Μέση Ανατολή,
– εμπορικοί πόλεμοι μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
«Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε», είπε χαρακτηριστικά. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι ο κλάδος προσαρμόστηκε και συνεχίζει να παρέχει σταθερότητα σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον.
Η συζήτηση κορυφώθηκε όταν ο Δρ. Τσάκος αναφέρθηκε στη μεγάλη αλλαγή που επιχειρείται: Οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί του ΙΜΟ για τις εκπομπές και τα καύσιμα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: «Έτοιμος για ειρήνη, όχι για παράδοση», λέει ο Ζελένσκι - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
«Η ναυτιλία είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ. Θέλει αντοχή μέσα στους κύκλους και διατήρηση δυνάμεων για τις μάχες που έρχονται» ήταν το εισαγωγικό του σχόλιο.
Ο Έλληνας εφοπλιστής περιέγραψε μια δεκαετία που ξεκίνησε με τη χειρότερη δυνατή συγκυρία:
– πανδημία,
– κατάρρευση της ζήτησης ενέργειας,
– πόλεμος στην Ουκρανία,
– εντάσεις στη Μέση Ανατολή,
– εμπορικοί πόλεμοι μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
«Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε», είπε χαρακτηριστικά. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι ο κλάδος προσαρμόστηκε και συνεχίζει να παρέχει σταθερότητα σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον.
Η συζήτηση κορυφώθηκε όταν ο Δρ. Τσάκος αναφέρθηκε στη μεγάλη αλλαγή που επιχειρείται: Οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί του ΙΜΟ για τις εκπομπές και τα καύσιμα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: «Έτοιμος για ειρήνη, όχι για παράδοση», λέει ο Ζελένσκι - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα