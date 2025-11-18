Fitch: Η αναβάθμιση της Ελλάδας «θωρακίζει» το λειτουργικό περιβάλλον των τραπεζών
Fitch: Η αναβάθμιση της Ελλάδας «θωρακίζει» το λειτουργικό περιβάλλον των τραπεζών
Τα αποτελέσματα εννεαμήνου επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, ότι οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν υψηλή κερδοφορία - Θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τη σταθερή ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια και τις ισχυρές ευκαιρίες για έσοδα από προμήθειες
Η αναβάθμιση της Ελλάδας σε ‘BBB’/Stable ενισχύει ουσιαστικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τη Fitch Ratings. Όπως επισημαίνει ο οίκος, οι τράπεζες αναμένεται να ωφεληθούν από τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του Δημοσίου λόγω της σημαντικής έκθεσής τους στο ελληνικό κράτος – είτε μέσω ομολόγων, είτε μέσω αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων, είτε μέσω κρατικών εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Ωστόσο, η Fitch διευκρινίζει ότι η αναβάθμιση του κράτους δεν συνεπάγεται αυτομάτως αναβάθμιση του λειτουργικού περιβάλλοντος των τραπεζών, παρότι οι αξιολογήσεις των τραπεζών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στη συγκεκριμένη παράμετρο. Ήδη από τον Οκτώβριο, η Fitch έχει αναθεωρήσει την προοπτική (“Outlook”) του λειτουργικού περιβάλλοντος από σταθερή σε θετική, εκτιμώντας ότι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τη resilient οικονομική ανάπτυξη, τη σταθερή ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια και τις ισχυρές ευκαιρίες για έσοδα από προμήθειες.
Σύμφωνα με τον οίκο, μια ενδεχόμενη αναβάθμιση του λειτουργικού περιβάλλοντος σε ‘bbb’ θα μπορούσε να προκύψει εφόσον συνεχιστούν:
•οι τάσεις ενίσχυσης της εγχώριας πιστωτικής ζήτησης,
•η άνοδος στα retail δάνεια,
•και η περαιτέρω εκκαθάριση αναδιαρθρωμένων δανείων εκτός συστήματος.
