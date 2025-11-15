Σε υψηλότερο σκαλί της επενδυτικής βαθμίδας η ελληνική οικονομία, αναβαθμίστηκε σε «ΒΒΒ» από τον οίκο Fitch
Σε υψηλότερο σκαλί της επενδυτικής βαθμίδας η ελληνική οικονομία, αναβαθμίστηκε σε «ΒΒΒ» από τον οίκο Fitch
Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο, κερδίζουμε σε αξιοπιστία και στηρίζουμε με ασφάλεια την κοινωνία - Σταθερές οι προοπτικές (outlook)
Την ισχυρή δέσμευση της Ελλάδας στη δημοσιονομική πειθαρχία και την πρόοδο που έχει πετύχει για τον περιορισμό των χρεών της επιβράβευσε με τον καλύτερο τρόπο η Fitch Ratings, κλείνοντας έτσι ιδανικά τον φετινό κύκλο αξιολογήσεων από τους διεθνείς οίκους.
Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός οίκος προχώρησε σε αναβάθμιση της βαθμολογίας του ελληνικού αξιόχρεου σε «ΒΒΒ» από «ΒΒΒ-», με σταθερές προοπτικές. Είχε προηγηθεί, τον περασμένο Μάιο, το πρώτο θετικό σήμα του οίκου, ο οποίος είχε αναβαθμίσει το outlook σε «θετικό», διατηρώντας τη βαθμολογία «ΒΒΒ-».
Όπως έγραψε το newmoney.gr, πρόκειται για μια αναβάθμιση που μας τοποθετεί σε υψηλότερο σκαλοπάτι εντός της επενδυτικής βαθμίδας, αφήνοντας πλέον μόνο την πιο «σκληρή» Moody’s, ανάμεσα στους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, που κρατά ακόμη την ελληνική οικονομία στο χαμηλότερο επίπεδο του investment grade.
Με την απόφαση της η Fitch επιβεβαιώνει τη μεταστροφή κλίματος που έχει πετύχει διεθνώς η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας ένα μονοπάτι πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας με συνετή διαχείριση του κόστους δανεισμού, πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερή ανάπτυξη που έχουν αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των ξένων θεσμικών στα ελληνικά ομόλογα.
Η απόφαση της Fitch επιβεβαιώνει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και την αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής. Η απόφαση βασίζεται στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τις υψηλές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανθεκτικότητα της ανάπτυξης και τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος.
Σύμφωνα με τη Fitch, η Ελλάδα πετυχαίνει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους μεταξύ των χωρών επενδυτικής βαθμίδας, με σωρευτική πτώση άνω των 60 ποσοστιαίων μονάδων από το 2020. Το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 145% του ΑΕΠ το 2025, με προοπτική περαιτέρω αποκλιμάκωσης στο 120% έως το 2030. Το προφίλ του χρέους παραμένει εξαιρετικά ευνοϊκό, με μέση διάρκεια 19 έτη, μέσο επιτόκιο 1,5% και υψηλό ταμειακό απόθεμα περίπου 18% του ΑΕΠ, στοιχεία που περιορίζουν τους κινδύνους και θωρακίζουν τη χώρα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.
Η δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, με πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ και πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης περίπου 1%, επιδόσεις που υπερβαίνουν σημαντικά τον μέσο όρο της βαθμίδας «BBB». Η Fitch αποδίδει αυτό το αποτέλεσμα στη συνεχή αύξηση των εσόδων μέσω αποτελεσματικής φορολογικής διοίκησης και στη σταθερή πειθαρχία στις δαπάνες. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι οι στοχευμένες ελαφρύνσεις του 2026 δεν διαταράσσουν τη δημοσιονομική ισορροπία, η οποία πλέον στηρίζεται σε ένα αξιόπιστο και προβλέψιμο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του νέου εθνικού δημοσιονομικού κανόνα.
Η ελληνική οικονομία διατηρεί ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 2%, υψηλότερο της ευρωζώνης, χάρη στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση των ισολογισμών των νοικοκυριών. Η Fitch προβλέπει ότι η σύγκλιση με το μέσο εισόδημα της ευρωζώνης θα συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια.
Το τραπεζικό σύστημα εμφανίζει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, θετική οργανική κερδοφορία και πλήρη εξυγίανση στους ισολογισμούς των συστημικών τραπεζών ως προς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η Fitch σημειώνει ότι ο κλάδος έχει σταθεροποιηθεί σε βαθμό που επιτρέπει ουσιαστικά ισχυρή πιστοληπτική αξιολόγηση.
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό (περίπου 6% του ΑΕΠ). Ωστόσο, δεν το θεωρεί παράγοντα άμεσου κινδύνου, λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στην ευρωζώνη και της σταθερότητας των εξωτερικών κεφαλαιακών ροών.
Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο, κερδίζουμε σε αξιοπιστία και στηρίζουμε με ασφάλεια την κοινωνία
«Η σημερινή αναβάθμιση της Fitch επιβεβαιώνει κάτι που είναι πλέον ορατό σε όλους: Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Την ώρα που προχωρούμε στη μεγαλύτερη μείωση φόρων της Μεταπολίτευσης, δίνοντας πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ένας κορυφαίος διεθνής οίκος αξιολόγησης αναγνωρίζει τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Αυτό αποδεικνύει ότι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, να στηρίζουμε την κοινωνία και ταυτόχρονα να ενισχύουμε την οικονομική αξιοπιστία της Ελλάδας» δήλωσε αμέσως μετά την αναβάθμιση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Η Fitch Ratings αναβάθμισε την Ελλάδα στη βαθμίδα 'BBB', επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας. Διαπιστώνει σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και στήριξη της κοινωνίας χωρίς δημοσιονομική εκτροπή.
Και προσέθεσε: «Η αναβάθμιση της Fitch αφορά κάθε πολίτη, γιατί σημαίνει χαμηλότερο κόστος για το κράτος, περισσότερη ρευστότητα για τις επιχειρήσεις, ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη σιγουριά για τις επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ενισχύεται η εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών και διευρύνεται η δεξαμενή κεφαλαίων που μπορούν να τοποθετηθούν σε ελληνικά ομόλογα και assets, κάτι που βελτιώνει συνολικά τους όρους χρηματοδότησης της οικονομίας μας. Η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα χτίζει μια νέα θέση στο επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για μια Ελλάδα πιο δυνατή, πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη για όλους».
Παπαθανάσης: Η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής αναγνωρίζεται διεθνώς.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η ανακοίνωση του οίκου Fitch Ratings, σε συνέχεια όλων αυτών που οδήγησαν στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα μας μετά από μια ολόκληρη 15ετία, αποτελεί μια ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Έρχεται να επιβεβαιώσει εκ νέου, την διεθνή αναγνώριση για την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της ακολουθούμενης αναπτυξιακής οικονομικής με δημοσιονομική σοβαρότητα και κοινωνικό πρόσημο, που ακολουθείται απαρέγκλιτα από τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά, και τις θετικές προοπτικές που διανοίγονται για την ελληνική οικονομία.
Για τη διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για την περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων. Για την ακόμα μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ. Για την ακόμα μεγαλύτερη μείωση φόρων. Για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διεύρυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στα τραπεζικά ιδρύματα. Κυρίως όμως, για τη δημιουργία ακόμα περισσότερων νέων θέσεων εργασίας για όλους.
Μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, παρά τους αντίθετους ανέμους που πνέουν διεθνώς, αλλά και εξίσου σταθεροποιημένα μακροοικονομικά μεγέθη, με την ίδια σύνεση, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διπλής σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη, τόσο σε επίπεδο εισοδημάτων όσο και σε επίπεδο ισόρροπης ανάπτυξης στο σύνολο της Επικράτειας. Με την ίδια προσήλωση επιταχύνουμε την έμπρακτη υλοποίηση των δεσμεύσεών μας με στόχο κάθε ευρώ από τους ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς πόρους, να αξιοποιηθεί προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Με την ίδια συστηματικότητα και ρεαλισμό, να ανατροφοδοτήσουμε τον ενάρετο κύκλο που μετουσιώνει την συλλογική πρόοδο σε ατομική ευημερία».
