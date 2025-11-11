Πιτσιλής: Ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει πλέον να προβλέπει τον κίνδυνο, όχι μόνο να τον καταγράφει

Για τον κ. Πιτσιλή, βασικό υπόβαθρο είναι η ανεξαρτησία της Αρχής, η οποία συνδέεται με εργαλεία στρατηγικής εσωτερικού ελέγχου, που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη επόμενων λαθών σε έναν οργανισμό