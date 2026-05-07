Χρηματιστήριο: Τετραήμερο ράλι 5,3% και επιστροφή πάνω από τις 2.300 μονάδες

Άνοδος με επιλεκτικό rotation

Διήμερο γεμάτο από εταιρικά αποτελέσματα

Σε Μέση Ανατολή και Βρετανία τα βλέμματα των διεθνών αγορών

Οι αγοραστές διατήρησαν το προβάδισμα για τέταρτη μέρα στοκαι επανέφεραν τονσε επίπεδα άνω των 2.300 μονάδων. Η Euronext Athens συνέχισε να επωφελείται από τον ούριο άνεμο που επικρατεί στις διεθνείς αγορές λόγω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες προμηνύουν τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (7/5), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,87 μονάδες ή +0,26% και έκλεισε στις 2.305,74 μονάδες. Σε περίπου 24 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.296,46 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.320,35 μονάδες. Επιπλέον, έχει σημειώσει κέρδη +5,35% στις πρώτες τέσσερις συνεδριάσεις του Μαΐου. Μεγάλος όγκος πακέτων άλλαξε σήμερα χέρια. Ένα εξ αυτών αφορούσε τη Eurobank, όπου πέρασαν 14,55 εκατ. τεμάχια έναντι 3,934 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 57,25 εκατ. ευρώ.Ο βιομηχανικός τομέας πήρε σήμερα τη «σκυτάλη» της ανόδου από τις τράπεζες, με κέρδη άνω του +1% για τον δείκτη FTSE IN. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο την απόδοση της επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s και διεύρυνε το ιστορικό ρεκόρ της -έκτη σερί άνοδος για τη μετοχή- υπερβαίνοντας για πρώτη φορά τα 43 ευρώ. Ισχυρή άνοδο και νέα ιστορικά υψηλά κατέγραψαν επίσης η Τράπεζα Κύπρου και η Viohalco, με την πρώτη να φτάνει μία «ανάσα» από τα 10 ευρώ και τη δεύτερη να προσεγγίζει τα 18 ευρώ. Άξιο αναφοράς και το ράλι της Titan, η οποία επανήλθε πάνω από τα 51 ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση από τα ανθεκτικά αποτελέσματα α’ τριμήνου.Το κλίμα στις διεθνείς αγορές παραμένει υποστηρικτικό. Η αισιοδοξία πηγάζει από τη διαφαινόμενη διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, η οποία λειτούργησε ως βαλβίδα αποσυμπίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν σήμερα μια ήπια ανοδική αντίδραση, η οποία χαρακτηρίζεται ως τεχνική μετά τη χθεσινή ισχυρή πτώση που ακολούθησε τις δηλώσεις για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ανοδική δυναμική θα διατηρηθεί, αν και με πιο λελογισμένο ρυθμό σε σύγκριση με τη χθεσινή «εκρηκτική» άνοδο. Η βελτίωση του κλίματος στο Χ.Α. συνοδεύεται από αυξημένη συμμετοχή σε συγκεκριμένους κλάδους (επιλεκτικό rotation), γεγονός που επιτρέπει στον Γενικό Δείκτη να «χτίσει» γερές βάσεις για τη συνέχιση της ανάκαμψης και την σταθεροποίησή του σε προ-πολεμικά επίπεδα.Παρά τη βραχυπρόθεσμη στήριξη που προσφέρει η γεωπολιτική αποκλιμάκωση, οι ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο ξαφνικών μεταβολών. Η Αθήνα παραμένει «ευαίσθητη» στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οποιαδήποτε διάψευση των ελπίδων για οριστική συμφωνία θα μπορούσε να προκαλέσει εκ νέου απότομες διακυμάνσεις.Οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου εντείνονται από τις εισηγμένες. Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στις επιδόσεις των μεγάλων «παικτών» της εγχώριας αγοράς, αναμένοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τηλεδιασκέψεις των διοικήσεων. Η ενημέρωση των αναλυτών θα αποτελέσει το «κλειδί» για τις προοπτικές του υπόλοιπου έτους, καθώς οι εταιρείες αναμένεται να τοποθετηθούν για το πώς επηρεάζουν τα μεγέθη τους οι πρόσφατες διακυμάνσεις στο ενεργειακό κόστος και οι πληθωριστικές πιέσεις.Η Metlen, η Titan και η Coca-Cola HBC ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα α’ τριμήνου πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ θα ακολουθήσει η Eurobank μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Αύριο (8/5) θα δημοσιεύσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις η Εθνική Τράπεζα και ο ΟΤΕ, ενώ την ίδια μέρα η Fitch Ratings θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για την ελληνική οικονομία (τρέχουσα αξιολόγηση «BBB» με σταθερό outlook).Εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση οι 250.000 νέες μετοχές της εταιρείας «Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – E.IN.S. Α.Ε.», οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από 10 στελέχη της εταιρείας, με τιμή διάθεσης 0,1 ευρώ ανά μετοχή.Παράλληλα, σήμερα έληξε η προθεσμία για τους μετόχους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) προκειμένου να επιλέξουν εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend). Βάσει του προγράμματος, οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επανεπενδύσουν ποσό έως 0,323 ευρώ ανά μετοχή για την απόκτηση νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης τα 9,62 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος έχει προγραμματιστεί για τις 15 Μαΐου.Σε ρυθμούς ιστορικών υψηλών συνεχίζουν να κινούνται οι διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να «ζυγίζουν» την εντυπωσιακή εταιρική κερδοφορία έναντι των αντικρουόμενων μηνυμάτων από το μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν. Οι βασικοί δείκτες της Wall Street παραμένουν στάσιμοι, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να επεκτείνουν τα ιστορικά ρεκόρ, με άνοδο +0,1% και +0,5% αντίστοιχα. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχωρεί οριακά, αν και αρχικά είχε καταφέρει να αγγίξει το ορόσημο των 50.000 μονάδων.Σε πτωτικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά το ήπια ανοδικό ξεκίνημα, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής, αξιολογώντας τα νέα δεδομένα από το διπλωματικό και γεωπολιτικό μέτωπο. Η προσοχή στρέφεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου διεξάγονται σήμερα οι δημοτικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κυβερνών Εργατικό Κόμμα ενδέχεται να υποστεί βαριές απώλειες, γεγονός που ίσως προκαλέσει τριγμούς στην εσωτερική πολιτική σκηνή και να φέρει πρόσθετη μεταβλητότητα στη στερλίνα και τα βρετανικά ομόλογα. Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,8%, ο γερμανικός DAX κατά -0,7%, ο γαλλικός CAC 40 κατά -0,6% και ο βρετανικός FTSE 100 κατά -1,3%. Κλίμα ευφορίας επικρατεί στις ασιατικές αγορές, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei να πραγματοποιεί άλμα άνω του +5%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του το «φράγμα» των 62.000 μονάδων.