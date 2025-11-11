Έργα Αττικής: Στο τραπέζι η επέκταση των συμβάσεων παραχώρησης για την προώθηση νέων έργων στο λεκανοπέδιο
Έργα Αττικής: Στο τραπέζι η επέκταση των συμβάσεων παραχώρησης για την προώθηση νέων έργων στο λεκανοπέδιο
Το Υπουργείο Υποδομών αναζητεί λύσεις πέρα από τις Πρότυπες Προτάσεις - Το παράδειγμα της Κροατίας και τα έργα που μπαίνουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής και η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την κατασκευή νέων οδικών έργων αποτελούν πλέον κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Η συνεχώς αυξανόμενη κυκλοφορία, οι καθυστερήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες και η ανάγκη για μετακινήσεις που θα αποσυμφορήσουν το λεκανοπέδιο, έχουν αναδείξει την επιτακτική ανάγκη ενός νέου χρηματοδοτικού μοντέλου, ικανού να κινητοποιήσει επενδύσεις χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να υλοποιηθούν έργα όπως η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης με την ένταξή της στη υφιστάμενη σύμβαση της Αττικής Οδού αλλά και άλλα έργα όπως το Ελευσίνα - Οινόφυτα ή η σήραγγα της Ηλιούπολης που έχουν προταθεί στο υπουργείο από τις τεχνικές εταιρείες για να γίνουν με το μοντέλο των πρότυπων προτάσεων αλλά πλέον διαχωρίζονται από αυτόν.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο φαίνεται να εξετάζει ένα μοντέλο επέκτασης των υφιστάμενων συμβάσεων παραχώρησης, με στόχο να καταστεί δυνατή η υλοποίηση νέων έργων μέσω της συμμετοχής των παραχωρησιούχων, με αντάλλαγμα παράταση της διάρκειας των συμβάσεων. Πρόκειται για έναν μηχανισμό ανταποδοτικής επένδυσης, ο οποίος επιτρέπει την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των ιδίων πόρων των εταιρειών που ήδη λειτουργούν κρίσιμες υποδομές.
Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Πριν από περίπου είκοσι χρόνια, οι τότε μέτοχοι της Αττικής Οδού είχαν προτείνει να προχωρήσουν στις επεκτάσεις του αυτοκινητοδρόμου με ίδια χρηματοδότηση, ζητώντας ως αντάλλαγμα την παράταση της σύμβασης παραχώρησης. Το σχέδιο εκείνο είχε απορριφθεί από την τότε κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Με παραλλαγές, η ίδια πρόταση είχε επανέλθει και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τότε δεν εφαρμόστηκε.
Σήμερα, το όπλο αυτό επανέρχεται δυναμικά στο τραπέζι καθώς τα περιθώρια χρηματοδότησης από δημόσιους πόρους είναι περιορισμένα, ενώ η ανάγκη για ανακούφιση του οδικού δικτύου είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
