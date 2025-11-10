Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου - Ποια θα είναι τα κυκλοφοριακά οφέλη στην Αττική

Με το έργο αυτό, προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προαιρέσεων, αναβαθμίζεται ριζικά ο συγκοινωνιακός χάρτης της Αττικής, τόνισε ο Χρίστος Δήμας, κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού