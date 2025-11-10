Κωστής Φραγκούλης: Η ναυτιλία χρειάζεται φρέσκες ιδέες και ανθρώπους με πάθος

Ο πρώτος μη Αμερικανός πρόεδρος στην ιστορία του International Propeller Club μιλά για την επιδίωξή του να οδηγήσει τον οργανισμό στη νέα εκατονταετία