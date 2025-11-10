Κωστής Φραγκούλης: Η ναυτιλία χρειάζεται φρέσκες ιδέες και ανθρώπους με πάθος
Κωστής Φραγκούλης: Η ναυτιλία χρειάζεται φρέσκες ιδέες και ανθρώπους με πάθος
Ο πρώτος μη Αμερικανός πρόεδρος στην ιστορία του International Propeller Club μιλά για την επιδίωξή του να οδηγήσει τον οργανισμό στη νέα εκατονταετία
Ο κ. Κωστής Φραγκούλης, ο πρώτος μη Αμερικανός πρόεδρος στην ιστορία του International Propeller Club, αναλαμβάνει την ηγεσία ενός οργανισμού-θεσμού για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα φέρνοντας μαζί του την εμπειρία και το κύρος της ελληνικής ναυτιλίας. Με διαδρομή 25 ετών στο Propeller και πολυετή παρουσία στον Πειραιά, επιδιώκει να οδηγήσει τον οργανισμό στη νέα εκατονταετία με ανανεωμένο προσανατολισμό και ισχυρότερη διεθνή ταυτότητα.
Σε μια περίοδο όπου η ναυτιλία και η ναυπηγική επανέρχονται στο παγκόσμιο προσκήνιο, ο κ. Φραγκούλης θέτει ως προτεραιότητες το rebranding, την ανάπτυξη του δικτύου και την ενίσχυση των δεσμών με τα μέλη σε Ευρώπη, Αφρική και Αμερική. Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο του ελληνικού Propeller Club, που φέτος συμπληρώνει 90 χρόνια ζωής και τιμήθηκε ως «Club της Χρονιάς», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού ναυτιλιακού cluster.
Επίσης, αναγνωρίζει τη σημασία της ελληνικής ναυτιλιακής εμπειρίας και του cluster του Πειραιά, τονίζοντας ότι η επιτυχία της Ελλάδας στον χώρο αποτελεί πρότυπο διεθνούς αναφοράς.
