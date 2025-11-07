Reuters: Η Ελλάδα υπέγραψε την πρώτη της μακροπρόθεσμη συμφωνία για LNG με τις ΗΠΑ

Η 20ετής συμφωνία προμήθειας αμερικανικού LNG από το 2030, ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς ενέργειας στην Ευρώπη μειώνοντας περαιτέρω την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, αναφέρει το πρακτορείο