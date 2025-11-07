Financial Times: H Ελλάδα εμβαθύνει τους ενεργειακούς δεσμούς με τις ΗΠΑ με την πρώτη συμφωνία για γεώτρηση μετά από 40 χρόνια
«Η ασυνήθιστα υψηλού προφίλ αμερικανική αντιπροσωπεία υπογραμμίζει την εντεινόμενη συμμετοχή της στην ελληνική ενεργειακή πολιτική» σημειώνουν οι FT
Η Ελλάδα υπέγραψε την πρώτη της συμφωνία για την εξερεύνηση υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε τέσσερις δεκαετίες, σε μια ιστορική συμφωνία υπό την ηγεσία της ExxonMobil, η οποία σηματοδότησε το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για την ανατολική Μεσόγειο, γράφουν οι Financial Times για τη συμφωνία που ανακοινώθηκε την Πέμπτη στο πλαίσιο της 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), στο Ζάππειο Μέγαρο..
Η νέα συμφωνία γεώτρησης, στην οποία συμμετέχουν η ExxonMobil, η Energean και η HelleniQ Energy, επιτρέπει την εξερεύνηση στο Ιόνιο Πέλαγος, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Κέρκυρας, και αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2026. Η ExxonMobil θα κατέχει το 60% των μετοχών και θα διαχειρίζεται την επιχείρηση, εάν οι δοκιμές αποδειχθούν επιτυχείς. Το απόθεμα εκτιμάται ότι περιέχει έως και 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.
«Η ασυνήθιστα υψηλού προφίλ αμερικανική αντιπροσωπεία υπογραμμίζει την εντεινόμενη συμμετοχή της στην ελληνική ενεργειακή πολιτική. Αυτό συμβαίνει επίσης μετά την ένωση της Ελλάδας με την Κύπρο για να σπάσουν την ομοφωνία της ΕΕ, αποφεύγοντας να ψηφίσουν σε ψηφοφορία του ΟΗΕ σχετικά με την επιβολή φόρου στις εκπομπές των πλοίων, στην οποία η ΗΠΑ αντιτάχθηκε σθεναρά» αναφέρουν οι FT.
Η Ελλάδα επιδιώκει επίσης να αυξήσει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ για επανεξαγωγή μέσω του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου, που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία μέσω της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας. Ο ρόλος της Ελλάδας στη μεταφορά φυσικού αερίου είναι πιθανό να ενισχυθεί περαιτέρω εάν η ΕΕ προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση των προμηθειών από τη Ρωσία.
Ο Κρις Ράιτ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι το «τέλειο σημείο εισόδου» στην Ευρώπη για το αμερικανικό LNG, καθώς έχει απομακρυνθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας. «Έχουμε την ευκαιρία να αντικαταστήσουμε κάθε σταγόνα ρωσικού φυσικού αερίου, έχουμε πολύ φυσικό αέριο».
Οι FT υπενθυμίζουν, επίσης, ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηματοδότησε πρόσφατα μια αναπροσαρμογή της ενεργειακής ατζέντας της Ελλάδας. Σε άρθρο του τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι "η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός"».
Η συμμετοχή μιας μεγάλης αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας στη συμφωνία γεώτρησης υπογραμμίζει περαιτέρω το στρατηγικό αποτύπωμα της Ουάσιγκτον στην ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή όπου παραμένουν οι εντάσεις με την Τουρκία, προστίθεται στο δημοσίευμα.
Ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, John Ardill, δήλωσε στην FT ότι η συμφωνία για το Ιόνιο Πέλαγος «θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην εγχώρια ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ευημερία του ελληνικού λαού».
Από την πλευρά του ο Νταγκ Μπέργκαμ συνέδεσε επίσης τη συμφωνία με την ενεργειακή ασφάλεια και την εθνική ασφάλεια: «Ο στόχος της Αμερικής είναι να παράγει ενέργεια που μπορούμε να πουλήσουμε στους φίλους και τους συμμάχους μας, ώστε να μην χρειάζεται πλέον να αγοράζουν από τους αντιπάλους μας»
Ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική» καθώς θα μπορούσε να «φέρει τεχνολογία και δυνατότητες στον τομέα των υδρογονανθράκων της Ελλάδας και να προσφέρει εγχώριους πόρους για την Ελλάδα και την Ευρώπη».
«Πρόκειται για μια γεωπολιτική αναβάθμιση — η Ελλάδα γίνεται σημαντικός παίκτης στο ενεργειακό σκακιέρα», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Φιλής, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας. «Η χώρα αποκτά γεωπολιτικό βάρος, καθώς η Ευρώπη εντείνει την εστίασή της στην ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία».
