Ρεύμα: «Εκτόξευση» της τιμής κατά 55 ευρώ σε δύο ημέρες στο Χρηματιστήριο Ενέργειας

Από 68,43 ευρώ την Κυριακή 21 Ιουνίου η τιμή της μεγαβατώρας «πέταξε» στα 123,7 ευρώ για σήμερα Τρίτη 23/6 - Φλερτάρει με τα 300 ευρώ η ανώτερη τιμή