Ρεύμα: «Εκτόξευση» της τιμής κατά 55 ευρώ σε δύο ημέρες στο Χρηματιστήριο Ενέργειας
Ρεύμα: «Εκτόξευση» της τιμής κατά 55 ευρώ σε δύο ημέρες στο Χρηματιστήριο Ενέργειας
Από 68,43 ευρώ την Κυριακή 21 Ιουνίου η τιμή της μεγαβατώρας «πέταξε» στα 123,7 ευρώ για σήμερα Τρίτη 23/6 - Φλερτάρει με τα 300 ευρώ η ανώτερη τιμή
Σε… ξαφνικές και απροσδόκητες «πτήσεις» βρίσκεται το τελευταίο διήμερο η τιμή του ρεύματος στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή της μεγαβατώρας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας από 68,43 ευρώ που ήταν την Κυριακή 21 Ιουνίου «εκτοξεύθηκε» κατά 55,5 ευρώ για σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου, φτάνοντας τα 123,69 ευρώ.
Ειδικότερα η σημερινή τιμή είναι αυξημένη κατά 49,26% σε σχέση με χθες Δευτέρα που ήταν στα 82,87 ευρώ/ MWh και αυτή με τη σειρά της αυξημένη κατά 21,09% έναντι της τιμής της Κυριακής 20 Ιουνίου που βρισκόταν στα 68,43 ευρώ/ MWh, στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ημερών.
Όσον αφορά τη διακύμανση, για σήμερα, η χαμηλότερη τιμή είναι μηδενική ενώ η υψηλότερη φλερτάρει πλέον με τα 300 ευρώ (298,03 ευρώ/MWh).
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Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή της μεγαβατώρας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας από 68,43 ευρώ που ήταν την Κυριακή 21 Ιουνίου «εκτοξεύθηκε» κατά 55,5 ευρώ για σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου, φτάνοντας τα 123,69 ευρώ.
Ειδικότερα η σημερινή τιμή είναι αυξημένη κατά 49,26% σε σχέση με χθες Δευτέρα που ήταν στα 82,87 ευρώ/ MWh και αυτή με τη σειρά της αυξημένη κατά 21,09% έναντι της τιμής της Κυριακής 20 Ιουνίου που βρισκόταν στα 68,43 ευρώ/ MWh, στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ημερών.
Όσον αφορά τη διακύμανση, για σήμερα, η χαμηλότερη τιμή είναι μηδενική ενώ η υψηλότερη φλερτάρει πλέον με τα 300 ευρώ (298,03 ευρώ/MWh).
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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