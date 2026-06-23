Το «ακυβέρνητο καράβι» του Ηνωμένου Βασιλείου: Γιατί η Βρετανία χάνει τους πρωθυπουργούς της μετά το Brexit

Από το δημοψήφισμα του Brexit μέχρι σήμερα, η Βρετανία έχει δει διαδοχικά τους Κάμερον, Μέι, Τζόνσον, Τρας, Σούνακ, Στάρμερ και, όπως όλα δείχνουν, σύντομα τον Άντι Μπέρναμ να περνούν από τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ