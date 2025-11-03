Deal στα κρασιά: Η «ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ» εξαγόρασε το Κτήμα Σιγάλα

Νέα εποχή για το εμβληματικό οινοποιείο της Σαντορίνης - Η οικογένεια ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ ενώνει τρεις κορυφαίες αμπελοοινικές περιοχές της Ελλάδας - Τι δηλώνει ο Στέλλιος Μπουτάρης (φωτ.), Οινοποιός και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ