Deal στα κρασιά: Η «ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ» εξαγόρασε το Κτήμα Σιγάλα
Deal στα κρασιά: Η «ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ» εξαγόρασε το Κτήμα Σιγάλα
Νέα εποχή για το εμβληματικό οινοποιείο της Σαντορίνης - Η οικογένεια ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ ενώνει τρεις κορυφαίες αμπελοοινικές περιοχές της Ελλάδας - Τι δηλώνει ο Στέλλιος Μπουτάρης (φωτ.), Οινοποιός και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ
Η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ ανακοίνωσε την εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα, ολοκληρώνοντας τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από εταιρία συμφερόντων Θανάση Μαρτίνου. Η συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το εμβληματικό οινοποιείο της Σαντορίνης που περνά πλέον εξ ολοκλήρου στην οικογένεια της ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ.
Με την εξαγορά, η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ ενδυναμώνει το αποτύπωμά της στον ελληνικό και διεθνή οινικό χάρτη και καθιερώνεται ως κορυφαίος πρεσβευτής του ελληνικού κρασιού διεθνώς, καθώς δημιουργείται ένα νέο, εξόχως ανταγωνιστικό σχήμα που ενώνει τρεις κορυφαίες αμπελοοινικές ζώνες της χώρας: Νάουσα και Αμύνταιο με το Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Σαντορίνη με το Κτήμα Σιγάλα.
Κοινός τόπος και στόχος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανάδειξη των μοναδικών terroirs και η παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας. Η επιχειρηματική δυναμική και εξωστρέφεια της οικογένειας ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ αναμένεται να ξεπεράσει συνολικά τα 20 εκατομύρια ευρώ σε κύκλο εργασιών, με παρουσία σε 55 χώρες και τις εξαγωγές να αγγίζουν τα 7 εκατομύρια ευρώ. Η επένδυση στον ποιοτικό, βιώσιμο οινοτουρισμό αποτελεί επίσης αιχμή του δόρατος του νέου σχήματος. Ενδεικτικά, περισσότεροι από 35.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν φέτος τους τρεις προορισμούς (Νάουσα, Αμύνταιο και Σαντορίνη) των Κτημάτων Κυρ-Γιάννη και Σιγάλα αντίστοιχα.
«Η εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα είναι η πιο ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη», δηλώνει ο Στέλλιος Μπουτάρης (κεντρ. φωτ.), Οινοποιός και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ. «Έχουμε βαθιές ρίζες στο νησί, στο οποίο έκανα και εγώ τον πρώτο μου τρύγο το 1985. Πιστεύουμε στη μοναδικότητα της Σαντορίνης και επενδύουμε στο βιώσιμο μέλλον της, με σεβασμό στην παράδοση και συστηματική επένδυση στην επιστήμη και την καινοτομία. Ο φετινός τρύγος έδωσε τροφή σε έντονη ανησυχία έως και αμφισβήτηση. Αυτές είναι οι στιγμές που αποδεικνύεις αν έχεις σχέδιο – και εμείς έχουμε».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Με την εξαγορά, η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ ενδυναμώνει το αποτύπωμά της στον ελληνικό και διεθνή οινικό χάρτη και καθιερώνεται ως κορυφαίος πρεσβευτής του ελληνικού κρασιού διεθνώς, καθώς δημιουργείται ένα νέο, εξόχως ανταγωνιστικό σχήμα που ενώνει τρεις κορυφαίες αμπελοοινικές ζώνες της χώρας: Νάουσα και Αμύνταιο με το Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Σαντορίνη με το Κτήμα Σιγάλα.
Κοινός τόπος και στόχος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανάδειξη των μοναδικών terroirs και η παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας. Η επιχειρηματική δυναμική και εξωστρέφεια της οικογένειας ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ αναμένεται να ξεπεράσει συνολικά τα 20 εκατομύρια ευρώ σε κύκλο εργασιών, με παρουσία σε 55 χώρες και τις εξαγωγές να αγγίζουν τα 7 εκατομύρια ευρώ. Η επένδυση στον ποιοτικό, βιώσιμο οινοτουρισμό αποτελεί επίσης αιχμή του δόρατος του νέου σχήματος. Ενδεικτικά, περισσότεροι από 35.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν φέτος τους τρεις προορισμούς (Νάουσα, Αμύνταιο και Σαντορίνη) των Κτημάτων Κυρ-Γιάννη και Σιγάλα αντίστοιχα.
«Η εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα είναι η πιο ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη», δηλώνει ο Στέλλιος Μπουτάρης (κεντρ. φωτ.), Οινοποιός και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ. «Έχουμε βαθιές ρίζες στο νησί, στο οποίο έκανα και εγώ τον πρώτο μου τρύγο το 1985. Πιστεύουμε στη μοναδικότητα της Σαντορίνης και επενδύουμε στο βιώσιμο μέλλον της, με σεβασμό στην παράδοση και συστηματική επένδυση στην επιστήμη και την καινοτομία. Ο φετινός τρύγος έδωσε τροφή σε έντονη ανησυχία έως και αμφισβήτηση. Αυτές είναι οι στιγμές που αποδεικνύεις αν έχεις σχέδιο – και εμείς έχουμε».
«Η πιο ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη»
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα