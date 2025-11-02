Berkshire Hathaway: Με ρευστό-ρεκόρ $382 δισ. στο ταμείο, λίγο πριν ο Γουόρεν Μπάφετ παραδώσει τα ηνία
Berkshire Hathaway: Με ρευστό-ρεκόρ $382 δισ. στο ταμείο, λίγο πριν ο Γουόρεν Μπάφετ παραδώσει τα ηνία
Τα διαθέσιμα της Berkshire Hathaway εκτοξεύθηκαν σε ιστορικό υψηλό, καθώς ο «σοφός της Ομάχα» απέφυγε εκ νέου τις επαναγορές μετοχών ενόψει της επικείμενης αποχώρησής του
Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ ανακοίνωσε ισχυρή αύξηση στα λειτουργικά της κέρδη για το τρίτο τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του ομίλου.
Τα κέρδη από τις θυγατρικές της εταιρείες αυξήθηκαν κατά 34% σε ετήσια βάση, στα 13,5 δισ. δολάρια, κυρίως χάρη στη μεγάλη άνοδο των ασφαλιστικών εσόδων.
Παρά τα κέρδη και τη σημαντική ρευστότητα, ο Μπάφετ απέφυγε ξανά τις επαναγορές μετοχών, με αποτέλεσμα το ταμειακό απόθεμα της Berkshire να εκτιναχθεί σε ιστορικό ρεκόρ 381,6 δισ. δολαρίων.
Η εταιρεία δεν προχώρησε σε νέες μετοχικές τοποθετήσεις, επιλέγοντας καθαρή πώληση τίτλων με κέρδη 10,4 δισ. δολαρίων.
Ο 95χρονος Μπάφετ είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στο τέλος του έτους, ολοκληρώνοντας έξι δεκαετίες ιστορικής πορείας. Τη θέση του θα αναλάβει ο Γκρεγκ Άμπελ, σημερινός αντιπρόεδρος των μη ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, ενώ ο Μπάφετ θα παραμείνει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
Η αποχώρηση του Μπάφετ από τη θέση του CEO στο τέλος του έτους σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τον όμιλο. Οι μετοχές της Berkshire έχουν υποχωρήσει σημαντικά, αντανακλώντας τη μείωση του «Buffett premium» που ενσωμάτωνε η αγορά.
Την ίδια στιγμή, ο όμιλος ανακοίνωσε νέα εξαγορά ύψους 9,7 δισ. δολαρίων για την OxyChem, την μεγαλύτερη συμφωνία του από το 2022. Τα συνολικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 17%, στα 30,8 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή κερδοφορία της Berkshire ενόψει της διαδοχής στην ηγεσία.
Η ανακοίνωση ενίσχυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών για τη μελλοντική στρατηγική του ομίλου μετά την αποχώρηση του Μπάφετ, του μακροβιότερου και πιο επιδραστικού επενδυτή της εποχής του.
