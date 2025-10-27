Η Fitch αναβάθμισε την Τράπεζα Πειραιώς σε επενδυτική βαθμίδα
Πλέον η Πειραιώς αξιολογείται σε επενδυτική βαθμίδα από τρεις εκ των τεσσάρων μεγαλύτερους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης
Στην επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ-» αναβαθμίστηκε από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings η Τράπεζα Πειραιώς. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς πλέον η Πειραιώς αξιολογείται σε επενδυτική βαθμίδα από τρεις εκ των τεσσάρων μεγαλύτερους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Στο Δελτίο Τύπου του οίκου Fitch, ως βασικοί παράγοντες για την αναβάθμιση επισημαίνονται η ισχυρή θέση της Πειραιώς στην Ελλάδα, το βιώσιμο μακροπρόθεσμα επιχειρηματικό μοντέλο, η σταθερή κερδοφορία, η επιτυχημένη εξυγίανση και αναδιάρθρωση, καθώς και η αυξημένη ψηφιοποίηση. Η αναμενόμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητες της Πειραιώς και να βελτιώσει περαιτέρω την διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της, σύμφωνα με τον οίκο Fitch.
Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση χρέους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Πειραιώς κατά μία βαθμίδα σε «BΒΒ-» από «ΒΒ», και την αξιολόγηση του χρέους μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας Tier 2 της Εταιρείας σε «BB» από «BB-».
