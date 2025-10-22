«Λαβράκια» της ΑΑΔE σε μεγάλες εταιρείες leasing και ενοικίασης οχημάτων: Στόλοι ΙΧ κυκλοφορούσαν παράνομα για χρόνια

Leasing I.X χωρίς ασφάλεια και ενοικιάσεις χωρίς τέλη κυκλοφορίας εντόπισαν οι έλεγχοι της υπηρεσίας - Εταιρείες με εκατοντάδες οχήματα εκτός νόμου, προθεσμία ως τα τέλη Οκτωβρίου