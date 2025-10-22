«Λαβράκια» της ΑΑΔE σε μεγάλες εταιρείες leasing και ενοικίασης οχημάτων: Στόλοι ΙΧ κυκλοφορούσαν παράνομα για χρόνια
Leasing I.X χωρίς ασφάλεια και ενοικιάσεις χωρίς τέλη κυκλοφορίας εντόπισαν οι έλεγχοι της υπηρεσίας - Εταιρείες με εκατοντάδες οχήματα εκτός νόμου, προθεσμία ως τα τέλη Οκτωβρίου
Απίστευτα ευρήματα προέκυψαν από τους ηλεκτρονικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, με τις διασταυρώσεις να «βγάζουν λαβράκια» σε μεγάλες εταιρείες leasing, ενοικίασης και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Οι ελεγκτές εντόπισαν δεκάδες επιχειρήσεις να διατηρούν ολόκληρους στόλους αυτοκινήτων που κυκλοφορούσαν χωρίς ασφάλεια και χωρίς να έχουν πληρωθεί τα τέλη για χρόνια.
Σε εταιρεία ενοικίασης στάλθηκαν 300 ειδοποιητήρια για οχήματα που δεν είχαν ούτε ασφάλεια ούτε τέλη, σε άλλη επιχείρηση 200, ενώ πολλές ακόμη εντοπίστηκαν με 50 έως 100 παραβάσεις η καθεμία. Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος, «οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά, όπου μεγάλοι στόλοι λειτουργούν εντελώς εκτός νομοθεσίας».
Τα ευρήματα προέρχονται από διασταυρώσεις που έγιναν αναδρομικά από το 2021 και καλύπτουν πενταετία, αποκαλύπτοντας εκτεταμένη φοροδιαφυγή και παραβίαση των ασφαλιστικών κανόνων. Χιλιάδες οχήματα που εμφανίζονταν ως «ακίνητα» ή ανενεργά, εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν κανονικά, χωρίς κανένα ίχνος ασφάλισης και χωρίς εξόφληση τελών.
Οι παραβάτες καλούνται να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους έως τα τέλη Οκτωβρίου. Όσοι αγνοήσουν τα ειδοποιητήρια, θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτόματη επιβολή προστίμων: 500 ευρώ για τα επιβατικά, 1.000 ευρώ για φορτηγά και λεωφορεία και 250 ευρώ για δίκυκλα. Για όσους δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, η ΑΑΔΕ θα καταλογίσει τα οφειλόμενα ανά έτος με προσαυξήσεις έως 100%, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.
Η πρώτη φάση των ελέγχων έδειξε ότι το πρόβλημα είναι μαζικό και εκτείνεται σε όλη τη χώρα. Ειδικά στις εταιρείες ενοικίασης και leasing, οι παραβάσεις ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, με εκατοντάδες οχήματα να έχουν παραμείνει ανασφάλιστα για χρόνια. Παράλληλα, αρκετές επιχειρήσεις δεν ανταποκρίθηκαν καν στα ειδοποιητήρια που στάλθηκαν, γεγονός που οδηγεί ήδη σε δεύτερο κύμα διασταυρώσεων.
Από το 2026, οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο, την 1η Μαρτίου και την 1η Αυγούστου, μέσα από το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων, που συνδέει όλα τα μητρώα της ΑΑΔΕ, του υπουργείου Μεταφορών, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των ασφαλιστικών φορέων.
Η ψηφιοποίηση των δεδομένων έχει επιτρέψει πλέον στην Εφορία να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο κάθε όχημα που δεν έχει ασφάλεια, ΚΤΕΟ ή έχει δηλωθεί ψευδώς σε ακινησία. Το αποτέλεσμα, όπως παραδέχονται και στελέχη της Αρχής, είναι εντυπωσιακό: «Οι διασταυρώσεις αυτές έδειξαν για πρώτη φορά το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος και ποιοι το προκαλούν».
