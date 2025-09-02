ΑΑΔΕ: Αναδρομικό «σαφάρι» για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας - Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Από τα emails στη βεβαίωση

Αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, στο β΄ δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να αποστείλει μαζικά χιλιάδες email, για να ειδοποιήσει ιδιοκτήτες οχημάτων ότι δήλωσαν ΙΧ στο Ε1 το 2020, αλλά δεν έχουν εξοφλήσει τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας Απόοι ιδιοκτήτες αυτοί καλούνται να μπαίνουν στην εφαρμογή myCAR για να διορθώσουν τυχόν λάθη στην εικόνα των οχημάτων τους,Μετά τη διορία αυτή και έως τις 5 Δεκεμβρίου θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις

Με απόφασή του (Ο.3051/2025) ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής θέτει σε εφαρμογή τη διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων κατόπιν διασταυρώσεων. Κάθε χρόνο διαπιστώνεται ότι βρίσκονται σε κυκλοφορία χιλιάδες οχήματα, των οποίων οι ιδιοκτήτες «ξέχασαν» (ή νόμιζαν πως γλίτωσαν) τα τέλη κυκλοφορίας.



Από 15 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2025, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αποστέλλει emails στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται να έχουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας του 2020, για τα οχήματα που είχαν δηλώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 τη χρονιά εκείνη. Στο μήνυμα θα ενημερώνονται ότι έχουν δυνατότητα να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025.



Από την 1η Οκτωβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμας myCar όπου οι ιδιοκτήτες αυτοί, με τους κωδικούς Taxisnet, θα μπορούν να δηλώσουν την κατάσταση του οχήματός τους (κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόμενο, στο εξωτερικό κ.λπ.) επισυνάπτοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά.



Προσοχή:



Και μετά την 31η Οκτωβρίου 2025 οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να διατυπώσουν τις ενστάσεις τους. Όχι όμως μέσω της εφαρμογής MyCar αλλά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου». Και πάλι θα μπορούν να δηλώνουν τον λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός, με τη διαφορά όμως ότι η ενέργειά τους αυτή δεν θα ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης. Δηλαδή μπορεί να δουν να τους επιβάλλονται οι κυρώσεις (το διπλάσιο της αξίας των τελών) παρότι έκαναν τη σχετική διόρθωση. Τα πρόστιμα θα επιβληθούν κανονικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους οφειλέτες! Αλλά, εκ των υστέρων, θα μπορούν να εξεταστούν τα “Αιτήματα” για διαγραφή, επιστροφή ή συμψηφισμό του ποσού που πλήρωσαν.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr



Ειδήσεις σήμερα:



Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.



Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι



Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης